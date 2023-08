Změny v Youtube Shorts, odstranění odkazů jako krok v boji proti spamu

Zdroj: Dotekománie

Krátká videa Shorts na video platformě Youtube se těší veliké oblibě, podobně jako je tomu na konkurenčních platformách TikTok a Instagram. Krátká vide jsou trendem současné doby a můžeme si s klidem říci, že jsou hlavním obsahem, který uživatele na tyto platformy přivádí. Vedle toho ale také mohou být zdrojem obsahu v podobě odkazů na škodlivé weby.

Youtube podniká kroky k vylepšení své video platformy

Youtube aktuálně v rámci svých krátkých videí Shorts řeší, jak se škodlivými odkazy naložit. Shorts totiž mimo jiné nabízejí i pohodlný způsob, jak do popisu, komentářů a obsahu vkládat odkazy na externí weby. To s sebou ale nese negativní efekt v podobě zvýšeného výskytu spamu. Proto bude od 31. srpna zrušena možnost umísťovat odkazy napříč celou platformou. Rovněž budou veškeré odkazy ve všech oblastech deaktivovány.

Youtube chce 23. srpna představit nový způsob, jakým budou moct tvůrci nasměrovat diváky na externí obsah. Nově by se mělo jednat o odkazy, které se budou nacházet v blízkosti tlačítka pro přihlášení odběru. Tvůrci budou mít možnost využít tento prostor pro umístění odkazů na weby, své profily na sociálních sítích, nebo pro propagaci reklamní spolupráce.

Youtube vnímá to, jak moc důležité jsou odkazy, které vedou z krátkých videí na video kanály tvůrců, a proto pracuje na novém a bezpečnějším způsobu, který by měl být implementován do konce září. Rovněž se snaží podnikat kroky proti falešným video kanálům, které se vydávají za populární tvůrce a veřejné osobnosti, a rovněž se zaměřuje na vylepšování nástroje pro kontrolu spamujících a nevhodných komentářů.

