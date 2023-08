Galaxy Z Flip5 – tentokrát se složkou [recenze]

Galaxy Z Flip 5; zdroj: Dotekománie

Samsung letos představil v pořadí již pátý model ohebného telefonu Galaxy Z Flip5. Ten se nese v duchu pozvolné evoluce a jeho hlavní devízou je velký vnější displej a vylepšený pant bez škvíry. Jak se nový Flip 5 používá? Bude to letos stačit ve vzkvétající konkurenci ohebných véček? Recenze je tady.

Konstrukce – nový vnější displej

Letošní Flip5 za mě konečně přináší velký vnější displej. Už tu tedy nemáme jen maličký panel pomalu emulující zobrazení chytrých hodinek, ale plnohodnotný displej tvaru složky. Oproti Motorole a jeho Razru se displej vyhýbá fotoaparátům, což sice nepůsobí tak cool, ale je to o něco praktičtější.

Přítomnost velkého vnějšího displeje je pro mě skvělá zpráva, jelikož konečně nemusíte telefon otevírat pro vykonání mnoha rychlých akcí. Například jdete ve spěchu na autobus a potřebujete se ujistit, v kolik jede a jestli má či nemá zpoždění. Flip nechcete otevírat, ale jen rychle zkontrolovat jízdní řády v příslušné aplikaci.

Jenže to bohužel není tak jednoduché. Pokud chcete na vnějším displeji otevřít cokoliv jiného než předpřipravené widgety a Google Mapy, Netflix, YouTube, WhatsApp a Zprávy, tak máte problém. Samsung nám při představování tvrdil, že jiné aplikace tam nejspíš ani nespustíte. A to by byla za mě velká škoda, konkurenční Razr 40 Ultra tam otevře úplně vše.

Naštěstí řešení, jak spustit téměř jakoukoliv aplikace na tomto vnějším panelu existuje. Cesta k němu je složitá a moc nerozumím proč, ale jde to. Pro zájemce postup spočítá ve stažení aplikace Good Lock od Samsungu v Galaxy Store. Tam si pak nainstalujete modul Multistar, ve kterém musíte aktivovat Launcher widget kliknutím na “I love Galaxy Foldables” a pak jen vybrat aplikace, které chcete spouštět.

V praxi to funguje skvěle a narazil jsem jen na jednu aplikaci, která se odmítala na vnějším displeji spustit a tou je Google Peněženka. Mimo to samozřejmě stále máte k dispozici všechny předpřipravené widgety od výrobce jako je počasí, kalendář, budíky, kroky, protokol hovorů, stopky nebo časovač.

Pokud si přehráváte hudbu, tak se zobrazuje widget aktuálně přehrávané skladby. Bez aktivace Good Lock a spouštění plnohodnotné aplikace Spotify bych si ale třeba nevybral playlist, který chci přehrát a musel telefon otvírat.

Jsou tu pak také notifikace, na které můžete bez problémů reagovat pomocí klávesnice. Zde však musím zmínit jedno omezení, které mě mrzí. Odpovídat můžete pouze pomocí Samsung klávesnice. Já osobně mnohem raději používám Gboard, a na ten to na vnějším displeji prostě změnit nejde.

Ještě zmíním jedno druhé drobné omezení, které mě zamrzelo. Vnější displej samozřejmě nabízí tažením shora rychlé přepínače několika funkcí. Těch je zde ale pouze osm a chybí třeba rychlá aktivace režimu nerušit.

Volat jde i se zavřeným Flipem, přes hlasitý reproduktor. Platit lze též i v zavřeném stavu, jen si nelze vybrat kartu, kterou budete platit.

Ohledně vnějšího displeje mě mrzí ještě jedna věc, na kterou si nejspíš musíme počkat do příštího roku. Tou je adaptivní obnovovací frekvence. Bohužel vnější panel umí jen stabilních 60 Hz. Přitom LTPO displej od 120 Hz s možností klesnout až na 1 Hz by zde dával perfektní smysl, zvlášť pokud si aktivujete always on displej.

Nový pant

Galaxy Z Flip5 dostal nový přepracovaný pant, díky čemuž konečně v zavřeném stavu nemá škvíru. Telefon je díky tomu tenčí a působí jednoznačně lépe. Pant je stále podobně ne-li stejně tuhý. Flip nabízí stále hranaté lesklé boky z kovu. Osobně se mi na ohebné zařízení hodí více zaoblené boky, jelikož se pak telefon snadnější otevírá.

A jak jde telefon otevřít jednou rukou? Stále to není tak jednoduché. Tentokrát jsem věnoval dost úsilí se to naučit a jde to. Nejprve musíte zastrčit palec mezi konstrukce a telefon si mírně pootevřít. Nehtem si sice mírně zatlačíte na vnitřní displej, čímž riskujete vznik škrábanců. Pak musíte provést celkem razantní švih, abyste překonali sílu pantu a telefon nakonec otevřeli. Flip musíte pevně držet, jinak riskujete, že vám vyletí z ruky.

S novým pantem jsem tak trochu očekával, že předěl v místě ohybu (neboli příkop), už nebude tak znatelný. Bohužel chyba lávky. Příkop je stále velmi patrný a to jak pohledem, tak fyzicky při přejetím prstem. Přímém srovnání s předchozí generací Flip4 (recenze) nemám, ale řekl bych, že zde není žádný rozdíl. Naopak porovnání s konkurenčním Razrem 40 Ultra mám, a ten má příkop jednoznačně méně patrný.

Vnitřní displej nabízí jinak stejně velké rámečky (které bych si dokázal představit tenčí) a nabízí mírně vyšší maximální jas. Čtečka otisků prstů je stále na boku v zapínacím tlačítku a je stejně jako vloni velmi spolehlivá.

Celkově je konstrukce kvalitní a stále tu máme voděodolnost s certifikací IPX8. Líbí se mi také letošní barevné varianty. My jsme na test dostali mátovou zelenou, k dostání je ale také béžová, grafitová, šedá a fialová.

Nový procesor

Pak tu máme ještě nový procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a tím bych mohl recenzi pomalu uzavřít a odkázat na tu na loňský Flip4, protože tím pomalu seznat změn končí. Nový čip je samozřejmě vítaná změna a především musím pochválit optimalizaci systému OneUI 5.1.1, kde animace jsou vskutku zase o něco plynulejší.

Specifikace Galaxy Z Flip5

displeje: vnitřní: 6,7 palců, 2640 x 1080 pixelů (Full HD+), až 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X vnější: 3,4 palců, 720 x 748 pixelů, Super AMOLE

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 13 + OneUI 5.1.1

nanoSIM + eSIM

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 10 MPx

IPX8

čtečka otisků prstů na straně

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3

rozměry: složený: 71,9 x 85,1 x 15.1 mm rozložený: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm 187 gramů

baterie: 3700 mAh + 25W USB C + bezdrátové nabíjení

Výdrž baterie

Baterie o kapacitě 3700 mAh nezní na telefon v roce 2023 jako žádná výhra. Jenže je nutné si uvědomit, že mnoho činností lze provést na vnějším malém 3,4palcovém displeji. Díky tomu tak v mém případě není problém absolvovat i jeden náročnější den. Žádné zázraky ale nečekejte, dvoudenní telefon to není a pokud na vnitřním displeji začnete třeba hrát hry, procenta půjdou dolů rychle.

Fotoaparát

Sestava fotoaparátů je stále stejná a dokonce i snímače jsou úplně identické jako u předchůdce. To je trochu škoda, nicméně i přesto by měla novinka fotit o maličko lépe díky novějšímu procesoru a lepším algoritmům zpracování obrazu.

Výsledné snímky jsou úplně typické pro Samsung. Nabízí kvalitní HDR a na můj vkus občas až příliš velký post processing – především jsou fotky občas přeostřené a kontrastní. Občas to zkrátka už nevypadá moc dobře speciálně na velké obrazovce. Překvapilo mě také relativně velké množství šumu v horších světelných podmínkách především u ultra širokoúhlého snímače. Tohle zkrátka není fotomobil.

V noci mě stejně jako vloni zklamal ultra širokoúhlý snímač, který zvlášť ve větší tmě nepodává moc dobré výsledky a má navíc kolikrát úplně jiné barvy než snímek z hlavního senzoru.

Software

V době psaní recenze byl na telefonu Android 13 s nadstavbou OneUI 5.1.1 a bezpečnostní záplatou z 1. července 2023. Systém je v podstatě stejný jako na Galaxy S23 a nabízí navíc jen přizpůsobení pro ohebný telefon s Flex režimem. Ten vám v polootevřeném stavu umožňuje zobrazovat obsah na horní půlce, přičemž na té spodní máte pak ovládací prvky. Režim DeX zde stále chybí, což je škoda.

Zhodnocení

Samsung Galaxy Z Flip5 není žádná velká revoluce, ale pozvolná evoluce nejzavedenějšího ohebného véčka s vlastně asi nejdelší historií. Přidání velkého vnějšího displeje je jednoznačně krok správným směrem, jen jeho možnosti a rozhraní bych ještě doladil a otevřel. Třeba nám to Samsung ještě v aktualizacích vylepší. Kritiku si výrobce zaslouží za fakt, že tento displej je jen 60Hz. Pochválit pak musím přepracovaný pant bez škvíry.

Celkově shrnuto za 28 tisíc (v akcích a předobjednávkách s bonusy ještě levněji) je to jednoznačně to nejlepší véčko od Samsungu. Jenže letos už má na našem trhu silnou konkurenci v podobě Razr 40 Ultra, který je možná v některých ohledech mírně lepší, v jiných ale zase mírně horší. Samsung je ale řekl bych taková volba na jistotu.

Klady

Konečně bez škvíry

Solidní pant

Voděodolná konstrukce

Dlouhá softwarová podpora

Zápory

Jen 60Hz vnější displej

Vnější displej neumožňuje změnu klávesnice

Stále patrný příkop (předěl) na vnitřní displeji

Ceny Galaxy Z Flip5

Novinka se začne prodávat 11. srpna, ale do té doby běží předobjednávky a akce. Například získáte dvojnásobnou velikost úložiště za nižší cenu. K dispozici bude i možnost výkupu původního zařízení a navíc Samsung nabízí Samsung Care+ na jeden rok.

8 GB RAM + 256 GB: 28 499 Kč

8 GB RAM + 512 GB: 30 999 Kč

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Recenze Galaxy Z Flip5 – tentokrát se složkou [recenze]

reklama reklama