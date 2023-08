Huawei Watch 4 Pro Elite – prostě krásné hodinky [recenze]

Huawei Watch 4 Pro Elite; zdroj: Dotekománie

Huawei poslední dobou na poli mobilních telefonů logicky kvůli sankcím již není tolik aktivní, v oblasti příslušenství a především chytrých hodinek je tomu ale naopak. My se tak dnes podíváme na jejich nový model Huawei Watch 4 Pro, a to rovnou v titanové edici s přídomkem elite. Jak tyto hodinky fungují s iOS? A jak se naopak kamarádí s Androidem? Jaké jsou na sport? A co jejich vlastní systém HarmonyOS? Nejen na tyto otázky přinese odpověď dnešní recenze.

Konstrukce

Huawei Watch 4 Pro Elite jsou obrovské, možná největší chytré hodinky, co jsem kdy testoval. Vyrábějí se jen v jedné velikosti a rozhodně nesednou na ruku každému. Na druhou stranu osobně navzdory mé menší ruce jsem si na tento velký orloj celkem zvykl a po pár dnech jsem neměl s nošením problém.

Pochválit musím jednoznačně vzhled a zpracování. Hodinky jsou opravdu krásné, krycí sklo je v námi testované edici safírové a příjemně vypuklé. Konstrukce je vyrobena z titanu, díky čemuž váží určitě méně, než kdyby byly třeba z oceli. Na druhou stranu je titan náchylnější na škrábance a bohužel na titanovém pásku se objevilo pár škrábanců.

Na těle nalezneme na pravém boku korunku, kterou lze otáčet, a podobně jako u Apple Watch si právě otáčením posouváte například v seznamu v rozhraní systému. Líbí se mi i takový jemný detail, jako je nápis Huawei Watch právě v korunce. Pod ní je pak ještě jedno tlačítko, které slouží pro rychlé spuštění tří předdefinovaných aplikací včetně sportovních aktivit a má svůj účel také při měření EKG.

Zcela logicky se titanový pásek příliš nehodí na sportovní aktivity, jakkoliv to není tak špatné, jak jsem očekával. Není problém ho ale vyměnit třeba za nějaký silikonový, výměna pásků je snadná, stačí stisknout tlačítko vespod a pásek vycvaknout.

Vibrační haptická odezva při posunu v listech systému je slušná, nicméně celkově nejsou vibrace tak dobré, jako třeba na Apple Watch, a to je škoda. Reproduktor není příliš chytře umístěný, jeho výdech směruje na zápěstí a především je až příliš blízko kůži.

Zadní strana těla hodinek je vyrobena z keramiky a obsahuje nezbytné senzory pro měření tepu, EKG a dalších zdravotních funkcí.

Huawei Watch 4 Pro Elite jsou pak samozřejmě voděodolné, a to s certifikací ​​5 ATM pro potápění (do 30 metrů).

Displej

Zobrazovací panel nabízí úhlopříčku 1,5 palce a jedná se o velmi kvalitní LTPO AMOLED s rozlišením 466 × 466 pixelů. Viditelnost na přímém slunce je normální, velmi podobná ne-li stejná jako třeba na mých Apple Watch SE 2020. Samozřejmostí je také podpora always-on režimu, neboli stále aktivního displeje.

Sport a zdraví

Potěší kromě standardního pásma GPS L1 na frekvenci 1575,42 MHz také pásmo L5 na frekvenci 1176,45 MHz. Díky tomu je záznam trasy minimálně teoreticky přesnější. Lokace GPS v hustěji osídlených oblastech chvilku trvá, ale to je stejné asi na každých hodinkách, jen zde vás systém tak trochu nutí vyčkat, než chytnete dobrý signál.

Záznam výchozí aplikací od Huawei si pak můžete zobrazit v aplikaci Huawei Zdraví (Huawei Health) na svém telefonu. Data lze pak exportovat do formátů GPX, TCX nebo KML. Bohužel mi trochu chybí jednoduchý export třeba na populární službu Strava přímo v mobilu či na jiné služby.

S hodinkami jsem byl také plavat a vzdálenost změřily přesně, zde jsem bazény počítal. To samé bych ale už dle odhadu řekl také o měření vzdálenosti při běhu a chůzi. Při pohledu na mapu zaznamenaná trasa solidně sedí a odpovídá realitě. Jen jednou se mi stalo, že při běhu GPS z ničeho nic poskočila o desítky metrů vedle.

Ze zdravotních funkcí je zde všechno na co si vzpomenete. Měření tepu, stresu, okysličení krve, EKG, detekce ztuhlosti tepen nebo také měření teploty pokožky.

U poslední položky jsem byl zvlášť zvědavý, zda z těchto dat teploty kůže lze něco rozumného zjistit. Aktivoval jsem si tedy neustálé měření teploty kůže a zjistil jsem, že z toho nic nezjistíte. Během jednoho týdnu mi teplota kůže podle hodinek různě oscilovala od 25 stupňů do 35 stupňů. Vždy to bylo silně ovlivněno okolním prostředí, pokud jsem delší dobu seděl venku při chladnějším počasí, teplota samozřejmě velmi klesla. Celkově vám ani výrobce k těmto datům nic neřekne, takže jejich využití je opravdu diskutabilní.

Měření spánku mě naopak potěšilo, krom klasických zón vám zde výrobce váš spánek ohodnotí a ještě vám napíše. o kolik procent byl lepší než u ostatních uživatelů. Zde se mi analýza v aplikaci líbí a je dostatečně podrobná.

Hardware

Huawei ve specifikacích neuvádí, jaký použil procesor, velikost operační paměti, a dokonce ani velikost úložiště. Nelze to najít ani v samotných hodinkách, ani v jejich aplikaci. To moc nechápu.

Běh systému a animace jsou celkem plynulé většinu času. Některé aplikace občas ale nabíhají trochu déle, než bych očekával. Ohledně hardware je pak dobré zmínit také podporu eSIM, NFC, Bluetooth 5.2 a samozřejmě WiFi.

Výdrž baterie

Výrobce udává výdrž při “typickém” používání na 4,5 dne a s tím musím v podstatě souhlasit. Zhruba těch 5 dní hodinky vydrží, pokud nebudete mít aktivní always-on displej a necháte výchozí omezenější nastavení měření zdravotních funkcí. Pokud nicméně zapnete always-on displej a aktivujete si neustálé měření tepu a teploty kůže, výdrž jde rychle dolů a s nějakým lehkým cvičením jste rázem spíše na dvou až třech dnech.

No a pokud hodinky vezmete do přírody, třeba na víkend, a myslíte si, že vám celý víkend vydrží i s trackováním GPS, celkem logicky tomu tak není. Odjel jsem v pátek na chatu s nabitými hodinkami a v sobotu po 6 hodinovém záznamu trasy s GPS se Huawei Watch 4 Pro Elite vybily.

Nabíjení pak probíhá pomocí puku v balení a za 1 hodinu jsem dobil 62 procent.

Systém

Operačním systém je vlastní HarmonyOS ve verzi 3.1. Systém již trochu dospěl, a jak jsem již zmiňoval, jeho chod je slušný. Stisknutím korunky se dostanete do menu, které až nápadně připomíná to na watchOS. Pokud na ciferníku přejedete směrem doprava, tak se vám zase naopak objeví widgety připomínající Tizen/Wear OS. Tažením zespoda pak zobrazíte notifikace.

Jako menší kámen úrazu hodnotím omezené množství aplikací na HarmonyOS. Pokud jste jako já třeba zvyklý stahovat si hudbu ze Spotify nebo podcasty do offline a běhat tak bez telefonu, aplikace na to nejsou. Můžete si ale stáhnout MP3 soubory a ty pak přesunout do hodinek (ale kdo to v dnešní době dělá). Schází také aplikace na běhaní, v AppGallery (obchod s aplikacemi) jsem ale našel alespoň adidas running (bývalý runtastic).

Celkově ale v AppGallery moc aplikací není, a co mě úplně fascinuje, je fakt, že v obchodě nelze vyhledávat, ani zobrazovat kategorie. Po otevření se vám jen otevře seznam aplikací, a to je celé.

Hodinkami také nelze nijak platit. Slyšel jsem sice, že by měly nejspíš umět Curve, ale možnost přidat do Huawei peněženky cokoliv jiného než věrnostní karty jsem nenašel.

Kompatibilita s iOS

První týden jsem se rozhodl vyzkoušet Huawei Watch s iPhonem. A rovnou na rovinu říkám, pokud chcete opravdu chytré hodinky k iPhonu, nekupujte si ty od Huawei a ani vlastně od jakéhokoliv jiného výrobce než Apple. Kvůli omezením iOS to zkrátka nefunguje dobře.

Notifikace vám sice chodí ale občas pozdě, a nejde na ně reagovat a navíc se ani automaticky po otevření na telefonu nemažou. Spoustě aplikací pak chybí ikonky. Huawei Watch si pak ani neumí brát internet z iPhonu, takže všechny aplikace v hodinkách, jež vyžadují internet, nebudou fungovat. Zmíněnou možnost přesunu MP3 souborů do hodinek na iOS také nenajdete.

A nakonec to nejlepší. Nestáhnete si žádnou aplikaci přes AppGallery – tato sekce v aplikaci na iPhonu k hodinkám úplně chybí. Naštěstí alespoň ciferníky si instalovat lze.

Kompatibilita s Androidem (Samsung)

Druhý týden jsem už hodinky testoval s telefonem se systémem Android, konkrétně na Samsungu Galaxy Z Flip5. Tady mě překvapila jedna věc. Zatímco aplikaci k hodinkám (s názvem Huawei Health) najdete v Apple AppStore, v Google Play není. Je tam jen hromada fake aplikací, které vám třeba jen ukazují reklamy podle recenzí, takže pozor na to. Musíte jít na internet a přes AppGallery si v prohlížeči stáhnout APK soubor Huawei Health a ten pak nainstalovat.

Na Android telefonu už Huawei Watch 4 Pro Elite fungují o poznání lépe. Notifikace chodí včas a lze na ně reagovat. Bohužel se ale stále automaticky nemažou.

Zhodnocení

Co se týče funkcí, existují jiné chytré hodinky, se kterými jsem byl spokojenější. Pokud hledáte parťáka na sport, najdete asi taky lepší volbu stejně tak pokud hledáte co nejchytřejší hodinky se spoustu aplikacemi. Zamrzí absence možnosti placení hodinkami, chyběla mi aplikace Spotify či něco na stažení hudby či podcastů do offline nebo mi chybí jednoduchá cesta k exportu dat na Stravu. Kompatibilita s iOS je také mizerná a celkově celý systém HarmonyOS není tak dobrý jako konkurenční Wear OS nebo watchOS. Zamrzí také nižší výdrž baterie v porovnání s jinými Huawei hodinkami.

Nicméně Huawei Watch 4 Pro Elite jsou prostě krásný hodinky a podle mě u hodinek na vzhledu rozhodně záleží, je to zkrátka šperk. A konstrukčně naprosto výborný šperk, který mě zaujal. Takže všechny chytré funkce stranou, pokud chcete jednoduše krásné titanové hodinky se safírovým sklíčkem, tohle můžou být ony. Za cenu 15 tisíc korun ale zkrátka musíte brát v potaz, že to nejsou tak chytré hodinky.

Klady

Krásné hodinky

Výborné prémiové zpracování s titanovým tělem

Skvělý LTPO displej

Mnoho zdravotních funkcí

Zápory

Chybí možnost placení hodinkami

Kompatibilita s iOS je velmi omezená

Android aplikace není v Google Play (na to pozor, jsou tak fake aplikace)

Aplikací na HarmonyOS je málo

