Zdroj: Dotekomanie.cz

Populární aplikace pro zasílání zpráv – Telegram má prakticky vše, co by dnes měla nabídnout moderní komunikační platforma. Nabízí ale mnohem víc, čímž se v mnoha směrech odlišuje od konkurence. Jedna funkce jí ale ještě chyběla a tou byly příběhy – Stories.

Do Telegramu dorazily Stories

To, že do Telegramu dorazí Stories a že se na nich pracuje, již nějaký čas víme. Uživatelé mohou do příběhů přidávat fotografie a videa, která po nějaké době automaticky zmizí. Uživatelé mohou ovlivnit to, jak dlouho se budou příběhy zobrazovat. Na výběr mají platnost 6, 12, 24, nebo 48 hodin. Tímto se Telegram odlišuje, protože většina platforem, typicky Facebook, Instagram, nebo WhatsApp, příběhy automaticky po 24 hodinách odstraňují.

Uživatelé mohou ovlivnit s kým budou příběhy sdíleny pomocí vytváření seznamů. Je možní sdílet s konkrétními kontakty, nebo blízkými přáteli a podobně. Ostatní pak mohou na příběhy reagovat, nebo je komentovat. Celé to ale má jeden háček. Příběhy budou moct využít pouze ti uživatelé, kteří si platí Telegram Premium. Na druhou stranu ale prohlédnout su příběh může kdokoliv. Telegram Premium stojí měsíčně 139 Kč, pokud si ho předplatíte na rok, získáte slevu 40 % a měsíční předplatné vás tak vyjde na 83,25 Kč.

Stories – příběhy mají být do Telegramu zaváděny tento měsíc, je tady pravděpodobné, že každou chvíli dorazí i k vám.

Zdroj: 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Telegram zavádí Stories, budou ale pouze pro předplatitele

reklama reklama