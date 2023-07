Honor Magic V2 se představí příští týden

Zdroj: Honor

Honor je jedna z mála společností, která se pustila do segmentu zařízení s ohebným displejem a konstrukcí. Minulý rok jsme se rovnou dočkali dvou mobilů s konstrukcí, který umožňuje udělat z mobilu malý tablet. Prvně zde byl Magic V a ke konci roku byl uveden Magic Vs. Nyní společnost začíná lákat na Honor Magic V2.

Honor Magic V2

Zatím se o novince jen mluvilo v superlativech, přičemž CEO uvedl, že Honor Magic V2 bude revolucí v tomto segmentu. Víme ale jak si dokáží zástupci firem přikrášlit některé vlastnosti nebo funkce. Můžeme ale očekávat změny v samotném ohebném systému, případně snahu narovnat středovou část, aby nebyla tak moc viditelná.

Zatím jsme se dočkali jednoho obrázku Honor Magic V2, respektive lákadla na samotné uvedení. Bohužel toho moc neodhaluje, takže netušíme, v čem má být daná revoluce. Novinka se představí na domácí půdě 12. července, ale neočekáváme, že se na náš trh dostane nějak brzy. Odhadujeme, že si budeme muset počkat několik měsíců, než se Honor Magic V2 dostane na evropský trh.

Mezitím se spekuluje o specifikacích, kde by měl být základem procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Je zde také možnost, že bude existovat ještě jedna verze, která by mohla nabídnout Snapdragon 8 Gen 2. Samotný displej by měl nabídnout technologii LPTO AMOLED se 120 Hz. O energii se má starat baterie s kapacitou 5000 mAh a podporou 50W bezdrátové technologie nabíjení. Více toho zatím není známo.

