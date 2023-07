Android 14 – vychází beta verze 4 [aktualizováno]

Zdroj: Google

Aktualizováno 12. 7.

Google vydal již čtvrtou beta verzi Androidu 14. Nyní již neočekáváme nějaké zásadní novinky, ostatně Google může vydat aktualizaci a přidat něco do Androidu i přes Obchod Play. Nyní již jen očekáváme opravy chyb, vylepšování stability a podobně. I tak budeme sledovat, jestli se neobjeví nějaká novinka. Jedinou změnou s novou verzí, je celkový počet podporovaných zařízení. Google nově přidal tablet a ohebný smartphone, ale samozřejmě myslíme ty jeho, tedy Pixel Tablet a Pixel Fold.

Teoreticky se ještě dočkáme Androidu 14 Beta 4.1 a následovat bude stabilní varianta. Google ale zatím nestanovil datum vydání.

Aktualizováno 15. 6.

Týden od uvedení třetí beta verze Androidu 14 zde máme menší opravnou verzi. Ta například řeší komplikace se čtečkou otisků prstů. Došlo i na úpravu mapování SDK, což by mělo přinést větší stabilitu pro aplikace. Tentokrát jde o malou porci oprav a dá se očekávat, že další varianta již nepřinese zásadní novinky. Ostatně Google není závislý na systému jako takovém, stačí mu aktualizovat některé součásti skrze Obchod Play.

Aktualizováno 8. 6.

Google pokračuje ve svém plánu a vydává Android 14 v třetí beta verzi. Aktualizační balíček obsahuje poměrně hodně oprav chyb, které se podařilo objevit v předchozích variantách. Bohužel zde stále zůstávají některé komplikace, ale to vyřeší další verze systému. Podstatnější ale je, že Android 14 Beta přechází do stavu stability platform, takže nemusíme už očekávat nějaké dramatické změny. Takže nás čeká ještě beta 4, ale ještě před tím se asi dočkáme drobné aktualizace na betu 3.1.

Aktualizováno 26. 5.

Nedávno Google zveřejnil druhou beta verzi Androidu 14, přičemž jsme se dočkali rozšíření i na zařízení jiných výrobců. Nyní vydává pro své Pixely Android 14 beta 2.1, který obsahuje jen opravy nejzávažnějších problémů. Většinou jde o vylepšení stability, ale také došlo na opravu problému s prvním nastavením smartphonu. Také se našel prostor pro vylepšení funkce always-on-display nebo samotných gest v systému. Dalším krokem bude vydání třetí bety v červnu a následně dojde k dokončování systému.

Vychází Android 14 Beta 2, tentokrát i pro mobily od jiných výrobců

Aktualizováno 27. 4.

Google zřejmě znovu nasadí celou strategii vydávání opravných menších beta verzí Androidu 14. Stejně jako v minulém roce, i dnes zde máme Android 14 Beta 1.1. Konkrétně se vývojáři zaměřili na několik problémů. Například byla opravena aktivace SIM a SIM, vyřešen problém s využitím čtečky otisků prstů, s přístupem do nastavení launcheru z domovské obrazovky skrze dlouhé podržení a několik problémů se zamykací obrazovkou. Zřejmě již příští týden nebo ten následující zde ale bude Android 14 Beta 2.

Aktualizováno 12. 4.

Jak Google nastínil, tak i plní. Dnes vydává první beta verzi Androidu 14, která je k dispozici pro majitele smartphonů Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 a Pixel 7 Pro. Dá se očekávat, že v dohledné době se připojí několik výrobců, kteří také nabídnou možnost testování na jejich smartphonech.

Ačkoliv se jedná o první beta verzi pro široké spektrum uživatelů, stále není doporučena instalace na hlavním zařízení. Nyní se dočkáme ještě dvou dalších beta verzí a budou následovat finalizace, přičemž oficiální vydání stabilního Androidu 14 je plánováno na třetí čtvrtletí.

Aktualizováno 9. 3.

Po měsíci zde máme druhou developer preview verzi nadcházejícího Androidu 14. Již jsme vás informovali o některých novinkách, které jsou součástí tohoto systému. Zajisté se podaří objevit další změny, ale zatím si budeme muset počkat na jejich objevení. Google zatím totiž není moc sdílný a musí po nich pátrat sami vývojáři a nadšenci. Další vydání již bude v rámci beta verze, takže zamíří mezi mnoho majitelů smartphonů Pixel. Dá se očekávat, že i výrobci některých značek nabídnou možnost testování, jak tomu bylo v minulých letech. Zatím ale nevíme, které společnosti se zapojí a s jakými smartphony.

Původní článek 8. 2.

Někteří stále čekají na výrobce, až vydá aktualizaci pro jejich smartphone, aby měli aktuální nejnovější systém Android 13. Mezitím ale Google zveřejňuje první verzi nadcházející verze. Dnes zde máme Android 14 Developer Preview.

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Android 14 Developer Preview

Tato nejnovější verze je určena jen pro vývojáře a velmi zkušené uživatele. I tak se díky ní dozvíme, co si všechno na nás Google chystá. Současně jsme se dozvěděli časový harmonogram vydávání jednotlivých iterací. První beta verze, která bude dostupná pro širokou veřejnost, bude k dispozici v dubnu. Celkem budou čtyři hlavní, ale předpokládáme, že Google vydá více verzí.

První verze Androidu 14 je určena jen pro smartphony Pixel 4a (5G), Pixel 5 a 5a, Pixel 6 a 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 a 7 Pro. Následně s uvolněním veřejných beta varianta se rozšíří podpora o mobily jiných značek, ale na to si budeme muset počkat pár měsíců.

Co se týče zatím ohlášených změn, tak vývojáři budou moci nabídnout nativní volbu jazyka pro jejich aplikaci, jako je tomu u některých systémových v Androidu 13. Zde jde spíše o vylepšení samotné funkcionality. Také se objevuje API pro správný gramatický překlad u jazyků, kde se rozlišují rody. Také se Google zaměřuje na vylepšení přístupnosti. To jsou spíše drobnosti, jelikož Android 14 by měl nabídnout efektivnější práci s využíváním systémových prostředků, což by mělo mít dopad na menší spotřebu energie.

Android 14 již přichází s omezením instalovat aplikace z neznámých zdrojů, které nemají zacíleno minimálně na API 23, tedy Android 6. Zatím se ale objevují novinky jen pro vývojáře. Postupně se ale dozvíme, co si Google připravil pro běžné uživatele.

Zdroje: xda-developers.com, androidpolice.com, xda-developers.com, androidpolice.com, androidpolice.com, androidpolice.com, 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Android 14 – vychází beta verze 4 [aktualizováno]

reklama reklama