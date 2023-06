Varování: Nenaleťte na podvodnou reklamu na Google Bard

Zdroj: Avast

Útočníci se snaží zneužít jakoukoliv příležitost, aby infikovali váš počítač. Cílem je krádež osobních dat, zavirování s cílem vydírání, případně využití počítače jako zombie pro DDoS útoky. V tuto chvíli se pokouší zneužít situaci kolem Google Bard, tedy umělé inteligence a konkurence pro ChatGPT.

Podvodná stránka

Google Bard zatím není k dispozici v Evropě, respektive ve státech EU. Musíme si počkat, až se vyřeší podmínky používání a také různí právní předpisy. Mezitím podvodníci nastartovali kampaň, a to i prostřednictvím reklam na Facebooku, v rámci kterých lákají na Google Bard.

Zneužívají logo společnosti Google, aby reklama vypadala věrohodně. Je zde také mnoho textu o úžasných vlastnostech a hlavně odkazují na stránku, kde si můžete novinku vyzkoušet zdarma. Na stránce se ale nachází jen odkaz ke stažení komprimovaného souboru v RAR archívu, přičemž musíte při rozbalení zadat heslo, které je na stránce uvedeno.

Pokud byste rozbalili archív, tak by se vám nabídl instalační soubor typu MSI. Bez toho, aniž bychom rozbalovali archív a případně ještě instalovali aplikaci, tak jsme využili antivirové vlastnosti Google Disku. Ten ihned varoval, že se jedná o infikovaný soubor. Bylo to v podstatě jasné, o co zde jde. Již nyní Google zareagoval a dané stránky označil za nebezpečné. Pokud tedy používáte Chrome, měl by vás ihned varovat.

Zde jednoduše platí, že byste neměli nic instalovat, ani prostřednictvím nabízené reklamy na sociálních sítích. Zde hlavně selhal Facebook, který povolil danou reklamu a samotná stránka, která ji nabízí, je stále na Facebooku. A přitom samotná kampaň funguje již od včerejších pozdních večerních hodin. Facebook si i tak nadále nechá platit za šíření tohoto podvodu.

