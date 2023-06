Zdroj: 9to5mac (se souhlasem)

Streamovací platforma Spotify by se měla dočkat nejvyšší kvality zvuku, ale podle všeho se nebude jednat jen o další funkci navíc, jako spíše o příplatkovou možnost. O kolik se zvýší cena, zatím není jasné. Mezitím společnost představuje novou verzi pro počítače.

Spotify pro počítače

Spotify se s větší parádou pochlubilo novou verzí pro počítače, ale v podstatě se jedná jen o mírně předělání té stávající. Středová část je dle Spotify bez velké změny, ale například na levé straně je nově knihovna. Díky tomu můžete rychleji nejen přistupovat k uloženým seznamům hudby, ale také například k podcastům.

Na pravé straně se pak nachází sekce Now Playing, tedy co se aktuálně přehrává, přičemž lze získat i dodatečné informace. Dokonce byste zde měli vidět v některých případech i informování o turné a podobně. Vše jde navíc individuálně přizpůsobit, což se moc často nevidí u takovýchto služeb.

Tato verze je hlavně dostupná na webové stránce. Společnost se spoléhá na to, že si pohrajete s prostředím a přizpůsobíte si ho. Asi je to dobrá cesta, než nastavovat pevné rozhraní a spoléhat se na to, že si většina uživatelů jednoduše zvykne.

Your browser does not support the video tag.

Zdroj: androidheadlines.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Spotify představuje novou verzi pro počítače

reklama reklama