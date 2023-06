Zdroj: Dotekomanie.cz

U mobilních telefonů vidíme v poslední době posun v případě podpory ze strany výrobců. Někteří již umí nabídnout aktualizace po dobu pěti let, ale není to nic obvyklého. Někteří zůstávají u doby dvou let, což je spíše ostuda, zejména pokud se jedná o velmi drahé zařízení. U příslušenství a nejrůznějších produktů k mobilům a do domácností je situace jiná, i tak firmy řeší dobu podpory. Nyní jsme se dočkali novinek kolem prvního Chromecastu.

Chromecast

V tomto případě ale nemůžeme mít za zlé, že Google končí podporu pro produkt, který byl představen a uveden na trh v roce 2013, tedy před deseti lety. Jde o poměrně dlouhou dobu, během které dostávalo toto malé streamovací zařízení aktualizace a novinky. Konec podpory ale neznamená okamžitou nefunkčnost.

Jak Google uvádí na svých stránkách podpory, tak ukončení znamená, že Chromecast první generace již nedostane aktualizace a oficiálně ztrácí technickou podporu. Poslední vylepšení bylo uvedeno minulý měsíc. I tak bude toto malé zařízení pokračovat ve fungování. I tak postupem času mohou uživatelé zazívat degradaci, absenci některých funkcí a postupnou nestabilitu.

Google nevydal nějaké oficiální prohlášení k ukončení podpory v podobě tiskové zprávy, takže můžeme jen odhadovat, proč tak učinil. Je pravděpodobné, že se počet uživatelů Chromecastu snížil, třeba přešli na lepší zařízení nebo na modernější variantu. Bylo by tak neekonomické udržovat produkt aktuální, případně pro něj vyvíjet novinky.

Zdroj: xda-developers.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Google končí podporu pro Chromecast první generace

reklama reklama