AirBank dává odměnu 300 Kč za úhradu služeb u O2

Fotka od Kirill Averianov z Pixabay

V dnešní době je důležitá každá koruna, zejména s ohledem na inflaci. Pokud chcete ušetřit na svých nákladech, tak můžete využít akce společností AirBank a O2, díky které se vám prakticky může snížit cena paušálu, nebo respektive služeb u O2.

300 Kč měsíčně

Pokud jste klienti O2 a současně máte nebo plánujete účet u AirBank, tak můžete získat měsíčně 300 Kč za to, že budete platit za služby O2 právě skrze účet u AirBank. Akce platí od 24. listopadu 2022 a končí 31. 1. 2024. V rámci ní lze získat každý měsíc odměnu 300 Kč, přičemž maximálně dostanete tento bonus 12x, takže lze získat 3600 Kč.

Podmínky akce uvádí, že musíte v aplikaci AirBank vyjádřit zájem, abyste byli osloveni operátorem O2. Současně lze uplatit akci jen pro ty, co si sjednali služby u O2 do 20. listopadu 2022. Abyste odměnu získali v každém měsíci, je nutné utratit minimálně 5000 Kč kartou u AirBank. Odměny se začnou vyplácet nejpozději 31. 1. 2023, přičemž 300 Kč bude zaplaceno v následujícím měsíci do 12. kalendářního dne.

Zde jsou základní podmínky:

Vyúčtování za své služby elektronických komunikací od O2 zaplatíte včas a v plné výši inkasem, převodem nebo platební kartou z účtu vedeného na vaše jméno u Air Bank tak, aby v daném kalendářním měsíci došlo k zaúčtování vaší úhrady.

Vyúčtované služby elektronických komunikací od O2 jsou sjednány s vámi jako účastníkem.

Cena za služby elektronických komunikací O2 uhrazená v rámci zaplaceného vyúčtování služeb O2 přesáhne v daném kalendářním měsíci v součtu částku 600 Kč včetně DPH. Platby za produkty třetích stran, digitální obsah či splátky zařízení placené na vyúčtování se pro účely této podmínky nezohledňují.

Ve stejném kalendářním měsíci vám budou na vaše účty vedené v Air Bank na vaše jméno připsány příchozí platby v celkové výši alespoň 10 000 Kč. Za příchozí platbu však pro tento účel nelze považovat platbu mezi vlastními účty vedenými v Air Bank.

Je tedy vidět, že je zde poměrně hodně podmínek, ale pokud je splňujete, můžete získat 300 Kč navíc aspoň po dobu 12 měsíců. Doporučujeme tedy se informovat u O2 či AirBank.

Zdroj: twitter.com



Domů Články AirBank dává odměnu 300 Kč za úhradu služeb u O2

reklama reklama