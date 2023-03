Xiaomi 13 – hranatý sympaťák [recenze]

Xiaomi 13; zdroj: Dotekománie

Zatímco vloni bylo Xiaomi 12 jen ořezanou verzí modelu s přídomkem Pro, letos tomu tak úplně není a novinka Xiaomi 13 přináší odlišný design. Zároveň výrobce přidal teleobjektiv nebo voděodolnost s certifikací IP68. Nová je také spolupráce s Leicou (odkaz), které jsme se již věnovali v samostatném článku. Jaká je novinka v praxi? Jak fotí? Jaká je výdrž baterie? Nejen na tyto otázky si dnes odpovíme v recenzi.

Konstrukce

Zatímco dražší Xiaomi 13 Pro následuje designem předchozí model se zaobleným displejem, nové Xiaomi 13 jde jinou cestou. Má zcela ploché boky a plochý displej. Připomíná to tak třeba Nothing Phone (1) (recenze) nebo nové iPhony. Hned při prvním uchopení jsem byl mile překvapen, jak luxusně nové Xiaomi působí. Zpracování je opravdu výborné a lesklý kovový rámeček nebo sklo na zádech tomu rozhodně pomáhá. Jen škoda, že se rám celkem rychle zapatlá.

Velice oceňuji také tenoučké rámečky kolem displeje. Ty patří mezi ty nejtenčí na trhu, u telefonů s plochým displejem bývají určitě tlustší. Zde má okraj šířku 1,61 mm, u brady pak 1,81 mm. Sice to podle těchto specifikací není úplně symetrické, ve skutečnosti však vypadají všechny stejně velké.

Zadní skleněný panel pak mírně vystupuje nad plochý kovový rám a je mírně zaobleno. To zlepšuje úchop. Telefon má úhlopříčku displeje 6,36 palce, což zní jako celkem dost. V praxi si ale nemůžu pomoci, ale na dnešní dobu mi přišel vlastně docela příjemně kompaktní. Zvlášť ve srovnání s top modely s přídomky Pro nebo Ultra. To jsou zkrátka velká pádla. Xiaomi 13 se tak dá celkem příjemně ovládat. Základní Galaxy S23 (recenze) je sice ještě o něco kompaktnější, ale není to už takový rozdíl.

Novinka je pak dostupná v klasické černé a nebo zelené barvě. My jsme testovali druhou zmíněnou a musím říct, že je to velmi líbivá světlá a elegantní barva. Mimo to existuje také bílá a světle modrá barevná varianta, ty ale zatím nejsou v ČR dostupné. Světle modrá má pak jako jediná záda z umělé kůže.

Již z výroby je na displej aplikovaná obyčejná plastová fólie, což jistě některé uživatele potěší. Já osobně tyto plastové fólie moc nemusím, ale sloupnout ji můžete vždycky. V balení také dostanete obyčejný průhledný silikonový obal. Xiaomi 13 je ale škoda v něm nosit, telefon pak ztratí šmrnc a v ruce působí mnohem méně hodnotněji.

Když už chce Xiaomi dávat do balení obal, bylo by příjemné dávat k dražším modelům trochu hodnotnější pouzdro. Na druhou stranu v krabičce od telefonu naleznete napájecí adaptér do zásuvky s výkonem 67 W, což je rozhodně pozitivní. Jen trochu nechápu, proč má v dnešní době USB-A a nikoliv USB-C.

Úplnou novinkou je pak voděodolnost. Xiaomi bylo známé tím, že dlouhá léta ani jejich top modely nenabízely certifikaci IP68. To se letošním modelem Xiaomi 13 mění. Telefon se tak konečně oficiálně vody nebojí a zkoušel jsem ho jen ponořit a vydržel bez problémů.

Zadní modul fotoaparátu se tak trochu vrací v čase. Pryč jsou jednotlivé oddělené čočky, máme tu opět jedno velké krycí sklo všech fotoaparátů. Osobně chápu, proč se toto řešení opustilo. Při pádu na zem může být takto velké krycí sklo náchylnější na prasknutí. Žádný drop test jsem však (naštěstí) nedělal, takže je to spíš moje domněnka. Aspoň se tato větší jednotná plocha snadněji čistí.

Čtečka otisků prstů je samozřejmě v displeji a je umístěna poměrně nízko. Zvyknete si a pochválit musím spolehlivost a rychlost odemčení. Máme tu také stereo reproduktory, které hrají skvěle. Zatímco vloni měl horní reproduktor speciální mřížku a výstup mimo telefonní reproduktor, letos už tu žádná další mřížka na horní straně není.

Displej

Zobrazovací panel patří mezi to nejlepší na trhu. Jeho jas je v případě levnějších variant top modelů (jako je třeba základní S23) dokonce nejvyšší, a to 1900 nitů (peak). Je na něj tak radost pohledět i za slunečných dní. Samozřejmě podporuje obnovovací frekvenci 120 Hz. Nemáme zde sice LTPO panel, ale i tak se displej přepíná na 60 Hz, když je třeba nebo se nic nehýbe.

Hardware

Uvnitř tepe nejnovější Snapdragon 8 Gen 2, což je v současnosti jeden z nejvýkonnějších čipů pro Android telefony. Ten je doplněn o 8 GB operační paměti a o rychlé úložiště UFS 4.0 v případě 256GB verze. Nižší úložiště s pomalejší technologií UFS 3.1 ale zatím v Česku nekoupíte, takže i my testovali rychlejší 256GB variantu. V praxi vše šlape jako po másle a systém je krásně plynulý a rychlý.

Z konektivity mě zaujala přítomnost WiFi 7, ačkoliv si doma pravděpodobně spousta z nás nemá ani WiFi 6 modem, takže to je spíš příprava do budoucna. Potěšil mě také infračervené port, který se dnes už moc nevidí. Můžete s ním však ovládat třeba vaši televizi nebo promítačku.

Drátově se telefon samozřejmě připojuje přes konektor USB-C. Co je ale tak trochu schované ve specifikacích a čeho jsem si všimnul hned při přetahování fotek z telefonu, je pomalé USB 2.0. Přitom konkurenční top modely běžně mají rychlé USB 3.2.

Specifikace Xiaomi 13

displej: 6,36 palců, AMOLED, FHD+, až 1900 nitů, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, Glass Victus

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

8/12 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 4.0

Android 13 + MIUI 14

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8, IMX800 12 MPx, ultra širokoúhlý 10 MPx, teleobjektiv přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Typ-C, NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 7

rozměry: 152,8 mm x 71,5 mm x 7,98 mm; 189 gramů

IP68

baterie: 4500 mAh 67W kabelové Xiaomi HyperCharge 50W bezdrátové turbo nabíjení 10W zpětné bezdrátové nabíjení



Baterie

Kapacita baterie činí 4500 mAh, což je velmi solidní hodnota. V praxi jsem s telefonem vždy úplně bez problémů přežil i náročný den. Dvoudenní telefon v plné zátěži to ale z mých zkušeností není. Při nenáročném používání se však na ty dva dny dostanete.

Nabíjení dodávaným 67W adaptérem trvá na plnou baterku necelých 50 minut. Z 5 procent na 39 procent je nabito už za 10 minut, což je super. Za půl hodiny pak máte něco kolem 80 procent.

Nabíjet lze i bezdrátově s výkonem 50 W, na to ale nemáme v redakci nabíječku. Potěší i možnost reverzního bezdrátového nabíjení se slušným výkonem 10 W.

Fotoaparát

Velmi potěšující zprávou je přidání teleobjektivu. Ten totiž ještě loňský model neměl (místo něj měl zbytečný makro snímač). Máme tu tak hlavní 50 MPx snímač, není to ale 1″ senzor jako u Xiaomi 13 Pro, je o něco menší. Dále tu je 12 MPx ultra širokoúhlý snímač s úhlem záběru 120 stupňů a pak již zmíněný teleobjektiv s 3,2násobným přiblížením a rozlišením 10 MPx.

Fotoaparát byl vyvinut ve spolupráci s Leicou. O tom, co toto partnerství znamená, si můžete přečíst zde. Spolupráce s Leicou ale není jen co se týče hardwaru a optiky, německý výrobce se podílel i na celkovém zpracování obrazu. Přímo v telefonu máme dva režimy Leica Authentic a Leica Vibrant. Pro první, jak název napovídá, je autenticita a realistické barevné podání klíč. Druhý má pak mírně barevnější podání.

A jaké jsou výsledky v praxi? Jeden z režimů Leica Authentic a Leica Vibrant si vybrat musíte a z dlouhodobého testování jednoznačně doporučuji Leica Vibrant. První zmíněný autentický režim totiž často produkuje až příliš tmavé snímky a bohužel kolikrát ještě tmavší, než je realita. Navíc při focení do Leica Authentic telefon nepoužívá HDR a fotky mají úmyslně vinětaci. Pro fanoušky Leicy to však může být přesně to, co hledají. Nicméně pro běžné uživatele se moc nehodí a i já mám z tohoto režimu smíšené pocity.

Na výsledných snímcích v režimu Leica Vibrant přesto musím pochválit velmi pěkné podání barev, ačkoliv režim naznačuje živější barvy, nejsou na můj vkus nějak příliš kontrastní. Fotky z telefonu jsou celkově povedené.

Využít také můžete pěkný vodoznak Leica:

V noci jsou výsledky také na solidní úrovni, líbí se mi opět barevné podání. Na automatický režim sice Xiaomi 13 aktivuje něco jako noční režim, výsledky z něj ale nejsou tak dobré, jako když se ručně přepnete na režim Noc. Pak máte ještě o chlup světlejší a lepší snímky.

Ultra širokoúhlý fotoaparát v noci moc dobré výsledky nepodává ani s nočním režimem, to je ale takový neduh téměř všech telefonů, minimálně v této cenové hladině. Občas byly fotky tedy až příliš rozpité a s málo detaily, s tím je nutné počítat. Teleobjektiv je v noci stále používán a telefon ani v největší tmě nedělá výřez z hlavního snímače. Taky to pak kvůli tomu vypadá, jak to vypadá. Výsledek je při nedostatku světla logicky také nic extra.

Nahrávat můžete také video, a to maximálně v rozlišení 8K. Bohužel v tomto rozlišení má pouze 24 snímků za sekundu, což není úplně ideální. Dále můžete nahrávat ve 4K až při 60 snímcích za sekundu, a to samé platí o Full HD. Překvapilo mě, že při nahrávání videa ve 4K 30fps nebo Full HD 60 fps nelze přepínat mezi kamerami. Pokud tak chcete během natáčení něco přiblížit, telefon použije jen digitální zoom a nepřepne na teleobjektiv. Přepínání funguje maximálně ve Full HD 30 fps, a to je málo.

Software

Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou MIUI 14. Podpora je slíbena na tři velké aktualizace a pak 5 let bezpečnostních. Konkurence vám dá více velkých updatů, ale není to špatné. MIUI 14 nepřineslo žádné razantní změny a je na každém, zda má tuto nadstavbu rád, nebo naopak nikoliv.

Mně osobně překvapily třeba zbytečné notifikace na čištění 100 MB, což u telefonu s 256 GB úložištěm je opravdu k ničemu. A zbytečných systémových notifikací (třeba na témata) dostanete občas více než byste chtěli. Dají se však vypnout. Předinstalované aplikace Tiktok, LinkedIn, Booking a další mě také nepotěšily, ale opět se dají odinstalovat.

Zhodnocení

Xiaomi 13 mě velmi příjemně překvapilo. Jedná se opravdu o sympatický telefon, který se nebojím říct, že zatopí Samsungu a je to skvělá konkurence třeba pro základní Galaxy S23. Cenovka je stanovena na 23,5 tisíce korun. Xiaomi 13 zaujme povedeným designem s plochými boky a tenkým rámečkem kolem displejem. Já bych skoro osobně řekl, že letos je právě tahle základní třináctka zajímavější než Pro model.

Mezi další pozitiva patří solidní fotoaparát s Leica režimy, dobrá výdrž baterie nebo potěší infraport pro ovládání domácnosti. Konečně tu pak máme voděodolnost IP68. Naopak zklamání je použití pomalého USB 2.0 nebo nemožnost přepínat mezi snímači při nahrávání videa ve vyšším rozlišení.

Celkově se jedná o povedený sympatický telefon s cenovkou 23,5 tisíce korun. Pokud tedy hledáte menší telefon a netoužíte úplně po drahém velkém top modelu, tenhle určitě zařaďte do vašeho hledáčku.

Klady

Povedený design

Kvalitní zpracování

Solidní Leica fotoaparát

Slušná výdrž baterie s 67W adaptérem v balení

Infraport

Zápory

Systém MIUI nemusí vyhovovat každému

Má jen pomalé USB 2.0

Při nahrávání ve 4K 30fps nebo FHD 60fps nelze přepínat mezi kamerami

