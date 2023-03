Obchod Play dostává prvky Material You

Zdroj: Dotekománie

Před dvěma lety Google představil v rámci své vývojářské konference designový směr Material You, který nabídl vývojářům, aby jejich aplikace více zapadly do nového systému. Bohužel sám Google nejedná nějak moc rychle a některé jeho aplikace stále čekají na adopci Material You. Poslední taková aktualizace míří do Obchodu Play.

Dva roky zavádění?

Nemusíte se obávat nějak velkých nebo rozsáhlých změn. Google nejenže neaktualizuje na Material You moc rychle, ale navíc spíše zavádí nové designové prvky postupně v malých dávkách. Obchod Play dostává například upravenou nabídku, nebo spíše dochází ke změně u nabídky, která se vám zobrazí po kliknutí na profilový obrázek v pravém horním rohu.

Jak je vidět na snímcích níže, tak samotné menu je více zaobleno v rozích a má nově dvě barvy. Co se týče barvy jako takové, tak je dynamický a vychází z použité tapety, případně z nastavených barev v systému Android. Dochází také na rušení části členění a samotné body Play Points mají nově žlutou barvu.

Google si jednoduše hraje, ale je měl by být v tomto ohledu rychlejší a nezavádět novinky po dvou letech od uvedení. Zde se má tedy ještě co zlepšovat. Vtipné by bylo, kdyby na letošní konferenci přišel s dalším designovým směrem a nová změna by neodpovídala novému trendu.

Zdroj: androidpolice.com



