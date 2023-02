Galaxy S23 – malý a vyladěný [recenze]

Galaxy S23; zdroj: Dotekománie

Samsung letos na začátku února dle očekávání představil novou řadu telefonů Galaxy S23, přičemž my se dnes v recenzi podíváme na zoubek tomu nejmenšímu a zároveň i nejlevnějšímu modelu. Oproti loňskému modelu to na první pohled vypadá, že novinek není mnoho, stojí tak nová generace vůbec za to? Co výrobce vylepšil a jak se změnil design? Jaká je výdrž baterie u tohoto malého telefonu? Nejen na tyto otázky si dnes odpovíme.

Konstrukce

Galaxy S23 přišla na zádech o kovový blok kolem fotoaparátů. To byl svým způsobem velmi pěkný prvek, čímž se tato nejvyšší řady Samsungu odlišovala od jiných modelů. Novinka tak přináší v podstatě design modulu fotoaparátů z S22 Ultra a vlastně to vypadá skvěle. Je to takové jednodušší a vlastně podle mě i elegantnější řešení.

Není zde tedy žádný zbytečný modul fotoaparátu, ze zad vystupují jen tři čočky s celkem výrazným kovovým rámečkem. Tento tenoučký kovový rámeček se pak leskne stejně jako celý rám telefonu, minimálně v námi testované krémové barvě. Tato barva se mi osobně dost zalíbila, trochu mi připomíná šampaňsky zlatou z iPhone 5s. Je totiž opravdu decentní a nádech do zlatého odstínu je příjemně minimální. Občas tak záda vypadají jako bílá. Potěšující zprávou je také fakt, že všechny verze mají matnou povrchovou úpravu.

K dispozici jsou ale i další nové barvy, jako je fialová (spíš růžová) a pak také nová zelená, která je zase spíš šedá. Klasická černá zůstala.

Galaxy S23 mě také příjemně překvapila svou velikostí. Jedná se totiž o vskutku kompaktní telefon. Samozřejmě to není iPhone mini, s úhlopříčkou 6,1 palce ale přesto ve světě Android telefonů spadá mezi ty menší a krásně padne do ruky. Jediný menší mínus je fakt, že jak jsou foťáky pod sebou, tak jsem si občas omylem omylem upatlal ten nejníže umístěný (teleobjektiv).

Telefon je také příjemně lehký s vahou 168 gramů. Zpracování je skvělé a jedině někomu můžou vadit ostřejší hrany. Na druhou stranu díky tomu máte jistější úchop. Jak záda, tak čelní strana jsou pak vyrobeny z nového skla Gorilla Glass Victus 2, které má být odolnější vůči pádům a ekologičtější.

Moc se mi líbí, že rámečky na přední straně kolem displeje jsou konečně symetrické a není zde žádná větší brada. Chválím také zarovnání nabíjecího konektoru USB-C, slotu na SIM a reproduktoru na spodní straně.

Zaujalo mě též, že druhý telefonní reproduktor má opravdu maličkou škvíru, do níž se pomalu ani vás nehet nevejde. Zvuk tím netrpí, stále tu máme skvělé stereo a naopak se do této škvírky nedostanou nečistoty.

Čtečka otisků prstů je prakticky identická jako vloni. Trochu škoda, že výrobce nepoužil již novější generaci s větší snímací plochou. Samozřejmostí je pak voděodolnost IP68.

Displej

Zobrazovací panel zůstal téměř nezměněný. Stále tu tak máme 6,1palcový Dynamic AMOLED 2X s obnovovací frekvencí až 120 Hz. Jakkoliv výrobce ve specifikacích při představení uvádí, že displej umí frekvenci 48-120 Hz, není tomu tak. Při aktivaci zobrazení reálné frekvence v systému klesá běžně hodnota na 24 Hz. Údajně však zvládá i 10 Hz jako nejnižší frekvenci. Maximální jas v HDR je o něco vyšší (1750 nitů vs 1300 nitů u předchůdce), což je příjemné zlepšení a viditelnost na slunci je pak také výborná.

Hardware

Asi ten nejpozitivnější krok za poslední roky se odehrál uvnitř. Konečně Evropa nedostala Exynos, který byl zkrátka vždy o chlup horší než Snapdragon. Hnacím motorem Galaxy S23 je tak všude po světě nový Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Přídomek “for Galaxy” pak znamená, že tento čip má ještě o něco málo vyšší takt. Vylepšeno bylo také chlazení a při pětkrát za sebou spuštěném benchmarku Geekbench 5 se telefon opravdu jen velmi mírně zahřál, přičemž skóre bylo stále téměř stejné.

Operační paměť má u všech variant 8 GB a úložiště pak 128 nebo 256 GB. Zde je pak nutné poznamenat, že jen verze s větším úložištěm nabízí modernější a rychlejší UFS 4.0, menší verze spoléhá na UFS 3.1. Jestli je v tom v praxi nějaký rozdíl, zatím nemůžeme říct, my ale testovali 256GB verzi s rychlejším úložištěm. Optimalizace je nicméně letos opravdu výborná a vše běží neskutečně plynule jako po másle.

Specifikace Samsung Galaxy S23

displej: 6,1 palců, Full HD+, Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 13 + One UI 5.1

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý, 120°, f/2.2 10 MPx, 3x zoom, f/2.4, OIS přední – 12 MPx, f/2.2

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC,

rozměry: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm; 168 gramů

baterie: 3900 mAh + 25W USB-C, Fast Wireless Charging 2.0

Výdrž baterie

Kapacita baterie letos narostla o 200 mAh, a ačkoliv to nemusí znít jako moc, v praxi je výsledná výdrž překvapivě dobrá. Baterka s 3900 mAh při mém používání s jednou SIMkou s 5G běžně zvládla kolem 5 hodin aktivního displeje. Jeden den jsem vždy přežil s velkou rezervou, a dokonce jsem jednou při méně náročnějším používání ani přes noc nedobíjel (měl jsem před spaním 60 % baterie) a vydržel jsem i druhý den. Výdrž je tak opravdu na takto malou baterii překvapivě skvělá.

Nabíjení letos Samsung nijak nevylepšil, a to je trochu škoda. Máme tu totiž maximálně 25W drátové nabíjení a 15W bezdrátové. V realitě jsem drátově originálním adaptérem (který není součástí balení) dobil z nuly za půl hodiny 56 procent kapacity, což ale není zase tak špatné. Na 80 procent jsem se dostal za necelou hodinu a na plnou baterku pak za 1 hodinu a čtvrt.

Fotoaparát

Zadní snímače jsou letos stejné jako vloni. To je zase opět trochu škoda, že se výrobce trochu více neodvázal. Na druhou stranu hlavní 50 MPx snímač nasadil výrobce teprve vloni, a tak ho chce letos ještě využít, což není vlastně špatný krok, Google vydržel se stejným snímačem několik generací Pixelu. Dále tu máme 12 MPx ultra širokoúhlý snímač a pak také 12 MPx teleobjektiv s trojnásobným přiblížením.

Novinkou je letos pokročilejší aplikace Expert RAW, ve které také naleznete nový režim pro snímání astronomických fotografií a vícenásobnou expozici.

Hlavní snímač

Výsledné snímky jsou velmi povedené a pochválit musím výborné HDR, které patří mezi to nejlepší na trhu. Líbí se mi, že pokud je málo světla, tak telefon již nepotlačuje šum tak agresivně a občas ho zkrátka lehce přizná. Vypadá to ale zcela v pořádku, ačkoliv ultra širokoúhlý snímač má toho šumu v šeru trochu více.

Ultra širokoúhlý snímač

Teleobjektiv

Potěšující je fakt, že 8K video je konečně zaznamenáno při 30 snímcích za sekundu (a nikoliv 24). Navíc jsem byl mile překvapen, jak kvalitní video v tomto maximálním rozlišení je. Dříve totiž trpělo horší stabilizací a výrazným ořezem.

Systém

Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou One UI 5.1. Systém při testování nabízel bezpečnostní záplatu z 1. ledna. Obecně Samsung nyní slibuje 5 let bezpečnostní aktualizace, což je skvělé. Zároveň pak Galaxy S23 dostane čtyři velké aktualizace Androidu. Za tohle si zaslouží výrobce pochvalu.

OneUI 5 přináší například možnost upravovat zamykací obrazovku, kde si lze přizpůsobit font, velikost či barvu hodin, zástupce či přidat kontaktní informace. Zajímavou funkcí je také možnost podržením na fotce označit objekt (pokud je zřetelně ohraničen) a vyjmout ho. To funguje překvapivě dobře, ačkoliv ne stoprocentně.

Zhodnocení

Galaxy S23 není žádný revoluční telefon. Naopak letos je změn málo, což je trochu škoda. Výrobce ale zvolit jinou strategii, a to vyladit novinku k dokonalosti. Zvětšil baterii a výrazně zlepšil výdrž baterie. Tomu možná pomáhá i nový výkonnější a úspornější Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ze kterého se můžete konečně radovat i v Evropě.

Design byl také mírně pozvednut a zjednodušen a jedná se opravdu o příjemný kompaktní telefon. A co mě nakonec nejvíce potěšilo, byla výborná optimalizace systému, kdy vše funguje krásně plynule a rychle. Zatímco vloni jsme kritizovali právě baterii a optimalizaci systému, přesně tyto dvě věci jsou opraveny. Třetí věc, ale výrobce nezměnil. A to je rychlost nabíjení, na tom by mohl výrobce ještě zapracovat.

Cenovka je letos mírně vyšší a to od 23,5 tisíce korun. Za mě je to ale stále přijatelná cena a nyní do 16. 2. ještě dostanete za tyto peníze 256GB verzi.

Klady

Výborná optimalizace systému

Solidní výdrž baterie

Doladěný zjednodušený design

Kompaktní malý telefon

Skvělý fotoaparát

Zápory

Nabíjení by mohlo být rychlejší

128GB verze má pomalejší úložiště

