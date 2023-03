Vivo X90 Pro – kožený jednopalec [recenze]

Vivo X90 Pro; zdroj: Dotekománie

Vivo vloni na český trh uvedlo svůj top model X80 Pro (recenze) a vcelku logicky tu máme letos jeho nástupce v podobě modelu vivo X90 Pro. Akorát on to není jeho přímý nástupce, tím je totiž model X90 Pro Plus, který je dostupný zatím primárně v Číně. Přestože novinka X90 Pro přišla o pár funkcí loňského modelu, stále dokáže zaujmout například novým 1” snímačem hlavního fotoaparátu, novým procesorem Dimensity nebo 120W nabíjením. Bude to ale stačit? Na to se dnes podíváme v recenzi.

Konstrukce

Vivo X90 Pro rozhodně není malý telefon, s úhlopříčkou 6,78 palce ani nemůže být. Do ruky padne celkem dobře díky zaobleným boků a hranám, ale ovládání jednou rukou logicky není tak komfortní.

Designem čelní strany jakoby z oka novinka vypadla mnoha jiným telefonům. jako třeba starším Samsungům Galaxy S nebo mě napadá třeba Xiaomi 12/13 Pro. Dnes se sice zaoblený displej už tolik nenosí, osobně se mi to však stále velmi zamlouvá. Navíc tak moc zaoblený čelní panel jako u viva už jsem delší dobu neviděl.

Mnohem zajímavější a originálnější je však zadní strana. Té dominuje masivní kolečko, které schovává celkem tři fotoaparáty. Kolečko je tak masivní, že nejeden kamarád si myslel, že má vivo vyměnitelné objektivy (trochu to evokuje třeba Xiaomi 12S Ultra Concept). Na modul fotoaparátu ale nic nepřipnete. Z těla zařízení opravdu hodně vystupuje a při položení na stůl vám tak trochu zvedá telefon. Jelikož je ale velký, tak se telefon ani tolik neviklá.

Zajímavá je také povrchová úprava zad. Ty jsou totiž z veganské kůže. Vivo X90 Pro se díky tomu velmi dobře a příjemně drží a výhodou je také fakt, že nemusíte řešit žádná upatlaná záda. Otázkou však je, jak tento povrch bude vypadat za rok a více. Pod modulem fotoaparátu se ještě nachází kovový proužek s nápisem Xtreme Imagination, který je za mě napsaný zvláštním ne moc pěkným fontem. A že se jedná o telefon zaměřený na fotografie vám připomíná krom loga ZEISS ještě nápis Professional Photography na horní straně vedle infraportu. Asi bych byl osobně radši, kdyby tady tyto nápisy nebyly.

Samozřejmostí je pak u top modelu voděodolnost s certifikací IP68 nebo stereo reproduktory. Ty hrajou skvěle a hlasitě.

Čtečka otisků prstů je obyčejná optická, což je ale velká škoda. Právě předchůdce X80 Pro měl velkou ultrazvukovou čtečku, která uměla číst dokonce dva prsty najednou. Ale jak jsem načal v úvodu, X90 Pro není nástupce X80 Pro. Nové vivo má bohužel čtečku jen pro jeden prst, nicméně funguje výborně. Je rychlá a spolehlivá.

Displej

Již z výroby je na displej aplikovaná plastová krycí fólie. Zobrazovací panel má rozlišení 1260 x 2800 a jedná se o krásný AMOLED panel. Bohužel pokud opět budu porovnávat s X80 Pro, tak zde máme nižší rozlišení a hlavně tu není LTPO panel. Obnovovací frekvence tak není adaptivní. Dokáže se přepínat mezi 60, 90 a 120 Hz.

Ve výchozím nastavení je aktivní tzv. režim chytré přepnutí. Ten ale nefunguje moc dobře, v některých aplikacích, jako je třeba Chrome, Gmail, Spotify, vestavěná galerie a další přepne jen do 60 Hz. Posouvání pak není tak plynulé. Přitom třeba Xiaomi 13 (které také nemá LTPO displej) přepne na 60 Hz, jen pokud je obsah statický a nic se nehýbe. To u viva takto ale nefunguje. Musel jsem si tak vynutit režim 120 Hz na pořád.

Displej má maximální jas 1300 nitů (peak), což není nejvyšší hodnota. Na přímém slunečním svitu je to tak ve srovnání s jinými top modely trochu slabší. Dokonce i skoro dva roky starý iPhone 13 byl na slunci o maličko lépe čitelný.

Firma ZEISS se podílela také na kalibraci barev obrazovky. Mimo výchozího režimu si můžete zvolit přirozené barvy ZEISS, kdy má pak displej více žlutý nádech. Tento režim je tak trochu příjemnější pro oči.

Hardware

Uvnitř tepe nový MediaTek Dimensity 9200. Pokud to opět srovnáme s X80 Pro, tak tento model měl Snapdragon 8 Gen 1. A nový Snapdragon má letos až model X90 Pro Plus. Ono to ale vůbec ničemu nevadí. Nový procesor Dimensity 9200 je totiž to nejlepší z dílny MediaTeku a je to zcela srovnatelný procesor s nejlepším Snapdragonem.

V praxi je výkonu dostatek a telefon šlape jako hodinky. Provedl jsem také benchmark Geekbench 6 a skóre nového procesoru se pohybuje kolem 4300 multi-core a 1700 single-core. To je ve srovnání třeba s Galaxy S23 se Snapdragonem 8 Gen 2 o maličko méně.

Vivo integrovalo ale ještě jeden speciální vlastní čip s označením V2 pro funkce zpracování fotek. Pomůže tak například s redukcí šumu, HDR a podobně. Operační paměť má kapacitu 12 GB s virtuálním rozšířením o další 8 GB (ukrojí se z úložiště). Úložiště samotné je rychlé UFS 4.0 a má kapacitu 256 GB.

Baterie

Kapacita baterie činí 4870 mAh, což je solidní hodnota. V praxi to jsem při mém běžném používání přežil úplně bez problémů jeden náročný den. Zkoušel jsem fungovat s telefonem i dva dny, ale druhý den odpoledne už jsem musel nabíjet. Výdrž je tedy mírně nadprůměrná, ale třeba Galaxy S23 Ultra měla výrazně lepší výdrž. S vivem jsem se dostával na hodnoty 4-5 hodin aktivního displeje při mém využití, což je průměrné až mírně nadprůměrné.

Co mě velmi zaujalo, je rychlost nabíjení. Přímo v balení dostanete 120W adaptér do zásuvky, kterým nabijete ze 2 na 52 % za 10 minut. To je opravdu fantastické skóre. Na 80 % to trvá 20 minut a na plnou kapacitu se pak dostanete za necelou půlhodinu. Samozřejmě z dlouhodobého hlediska je pro baterii zdravější nabíjet ji pomalu přes noc, ale jako nouzovka je toto úplně skvělá věc.

Fotoaparát

Na zádech nalezneme celkem tři fotoaparáty, ačkoliv na první pohled to vypadá, že jsou tam čtyři. Na místě čtvrtého má vyšší model X90 Pro Plus totiž ještě 3,5x teleobjektiv, ten tu bohužel chybí a maximální hodnota optického přiblížení je jen dvojnásobná. Místo druhého teleobjektivu je zde senzor laserového ostření.

Devízou viva X90 Pro je jednoznačně hlavní fotoaparát. Ten má snímač 1” typu a jedná se o senzor IMX989. Jedná se o největší senzor, který dnes můžeme v telefonech nalézt a stejný používá třeba také Xiaomi 13 Pro. S takto velkým senzorem souvisí i jedna příjemná a zároveň i nepříjemná vlastnost.

Telefon má malou hloubku ostrosti a nemá možnost změnu clonu. To by se zde totiž opravdu hodilo. Na jednu stranu díky tomu vyfotíte fotky s krásně rozmazaným pozadím i bez jakéhokoliv software processingu, na stranu druhou budete mít občas neostré některé objekty, které byste radši ostré.

Krásně to lze vidět třeba na fotce z restaurace výše. Na první fotce vlevo jsem si chválil, jak krásně je příborník a kytka oddělená od pozadí (pití už je ale neostré). Pak mi přinesli jídlo, které jsem chtěl mít ostré. Jenže v tuto chvíli už nemám ostrý příborník v pozadí, a to není úplně žádoucí. Vyřešit tento problém můžete přepnutí na ultra širokoúhlý snímač, který přiblížíte na hodnotu 0,9, ale není to tak praktické.

Vivo pak spolupracovalo i na softwarovém zpracování fotografií a můžete si díky tomu zapnout přirozené barvy ZEISS. Porovnání můžete vidět na fotkách níže. Bez ZEISS jsou fotky kontrastnější a mají živější barvy. Občas je rozdíl opravdu malý, občas je naopak třeba nebe na snímky až moc přibarvené a ZEISS režim se mi líbil mnohem více.

Krom toho také více odpovídá realitě a výhoda je, že barvy na fotce si můžete pak dodatečně vždycky v editoru přibarvit. Párkrát nicméně nastaly i situace, kdy jsem si říkal, že ZEISS režim má barvy až moc vybledlé. Po pár dnech testování jsem ho ale stejnak už nechal natrvalo aktivní. V noci pak není mezi oběma režimy moc rozdíl.

Výstup hlavního fotoaparátu v noci mě pak nadchl. Rozhodně patří mezi to nejlepší na trhu. Vivo jde cestou, že se za každou cenu snaží dostat ze snímku co nejvíce světla a občas je to až neuvěřitelné. V noci se vyplatí použít speciální noční režim, dává lepší výsledky než automatika.

Pochválit musím také nahrávání videa zadního snímače kromě 8K. Rozlišení 8K je možné pouze maximálně s 24 snímky za sekundu a celé video má ještě navíc neaktivní/omezenou stabilizaci. Ve 4K 30fps je to ale jiná pohádka, stabilizace funguje skvěle. Není to sice gimbal jako u předchůdce, ale je stále velmi dobrá. Pochválit musím také dynamický rozsah. Přední fotoaparát bohužel nenahrává do 4K, ale jen do FullHD a to je škoda.

Software

Operačním systémem je Android ve verzi 13 s nadstavbou Funtouch OS 13. Ta podle mého názoru není tak masivní jako třeba MIUI, ačkoliv systém také značně upravuje. Nabízí například široké možnost přizpůsobení nejrůznějších animací.

Systém je velice dobře odladěný a vše běhá velmi plynule. Výrobce pak slibuje pouze tři velké Android aktualizace a čtyři roky bezpečnostních. To je na top model už dnes řekl bych podprůměrné, jelikož třeba u Samsungu dostane i střední třída 4 + 5 let aktualizací.

Nepotěší větší množství předinstalovaných aplikací, mezi které se řadí také například TikTok, Booking.com nebo LinkedIn. Na druhou stranu je zde také pár užitečných malých utilit od výrobce, jako je třeba aplikace Kompas, Poznámky, Záznamník nebo Smart Remote na ovládání třeba televize přes infraport.

Zhodnocení

Vivo X90 pro je zajímavý telefon, který dokáže v mnoha oblastech zaujmout. Je to ale také telefon, který dokáže naštvat, při pohledu na model X80 pro. Pokud totiž máte tento ani ne rok starý top model, nedává pro vás X90 pro smysl. A i pokud uvažujete o X90 pro tak možná bude lepší volba loňský model.

Mezi přednosti nového viva ale rozhodně patří vynikající hlavní fotoaparát, který patří opravdu mezi to nejlepší na trhu a třeba z nočních fotek jsem byl nadšen. Potěší také kvalitní video nebo bleskurychlé 120W nabíjení. Telefon pak rozhodně upoutá zezadu i designem. Pozitivem je též rychlý systém, který ale bohužel obdrží jen tři velké aktualizace. Displej je pak na top model slabší, nejedná se o LTPO panel a má slabší jas na slunci ve srovnání s konkurencí. Nepotěší také pouze dvojnásobný teleobjektiv.

Vivo X90 Pro je rozhodně zajímavý mobil, který má však pár kompromisů. Jeho cenovka byla stanovena na 27 tisíc korun, což není málo a konkuruje tak ostatním top modelům a především svému předchůdci. Ten se dá totiž sehnat o dva tisíce levněji. Je pak tak na vás, na jakých funkcích vám záleží.

Klady

Vynikající hlavní fotoaparát

Velice kvalitní nahrávání videa

Bleskurychlé nabíjení

Rychlý a plynulý systém

Zajímavý design s koženými zády

Zápory

Nemá LTPO a chytré přepínání frekvence nefunguje optimálně

Má jen 2násobný teleobjektiv

Není to nástupce modelu X80 Pro

Slabší softwarová podpora

