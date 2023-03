Apple testuje nové funkce generování přirozeného jazyka

Zdroj: MacRumors

Zdroje deníku New York Times minulou středu informovaly o tom, že v Applu probíhají práce na nových funkcích generování přirozeného jazyka pro Siri. Tato technologie s kódovým označením „Bobcat“ je aktuálně testována v rámci systému tvOS (běžícím na Apple TV a HomePod), ale v plánu je také její zakomponování do všech operačních systémů Applu, a to za účelem zlepšení fungování virtuální asistentky Siri.

Jak Apple testuje funkce pro generování jazyka pro Siri

V nejnovější betaverzi tvOS 16.4 Apple povolil nový rámec pro funkce „Siri Natural Language Generation“. Společnost v současné době používá funkce generování přirozeného jazyka pouze pro vyprávění vtipů Siru na Apple TV, nicméně testuje se také jejich použití pro minutky (časovače).

Ačkoliv jsou nové funkce generování přirozeného jazyka momentálně povoleny pouze pro Apple TV, zdá se, že jsou zakomponovány také v systémech pro ostatní Apple produkty – iPhone, iPad, Mac a HomePod.

Vyvíjí Apple svůj vlastní ChatGPT?

Nedávno se na veřejnosti objevily spekulace, že Apple se tuto zmíněnou technologii chystá použít pro vytvoření chatbota podobného populárnímu systému ChatGPT. To ovšem popřel obvykle velmi dobře informovaný Mark Gurman z Bloombergu; podle něj Apple nepracuje na obdobě platformy ChatGPT, ale má v plánu tento druh umělé inteligence použít primárně k významnému zdokonalení své digitální asistentky Siri. Ta je totiž technologicky založena na tzv. šablonách (templates), nikoliv na umělé inteligenci generující přirozený jazyk.

První platformou, na které má být tato nová technologie nasazena, je tedy Apple TV. Zatím neexistuje žádný časový plán, který by stanovoval rozšíření této technologie také na ostatní Apple systémy. Cupertinská společnost místo toho postupuje pomalu krok za krokem, a tuto novou technologii založenou na umělé inteligenci testuje postupně. Její nasazení se samozřejmě nemusí omezit pouze na Siri, ale další aplikace jsou zatím jen hudbou budoucnosti.

