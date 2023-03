iQOO Z7 5G oficiálně poznáme už 21. března

Minimálně několik týdnů vzpomínaný model iQOO Z7 čím díl více nabírá směr k oficiálnímu oznámení. Čínský producent poprvé prozradil více podrobností, a když je dáme dohromady s posledními úniky, tak máme k dispozici slušnou dávku informací. Telefon bude mít ambice na umístění ve vyšších patrech střední třídy. Ovšem ze startu se očekává regionálně omezený prodej.

U čelní strany lze vyhlížet „ultra jasný“ AMOLED displej, pod kterým má dokonce čekat čtečka otisků prstů. Přesné rozlišení nebo úhlopříčku zatím neznáme. Dále výřez pro selfie kamerku dostane tvar U. Hlavní výkon údajně obstará osmijádrový procesor Dimensity 920 od MediaTeku podporující 5G sítě. Každopádně velikost paměti RAM a interního úložiště ještě také nebyla upřesněna.

Milovníci mobilního fotografování využijí dva objektivy fotoaparátu, z čehož hlavní snímač nabídne rozlišení 64 MPx včetně OIS technologie. Celkovou výdrž by měl odřídit 5 000mAh článek baterie a technologie rychlého 44W nabíjení. Podle generálního ředitele bude stačit pouhých 25 minut k tomu, aby z hodnoty 1 % se dostal na 50 %. Uvnitř v základu poběží platforma FunTouch OS 13.

Prodej ve dvou barevných provedení (černé, modré) spustí 21. března za cenu v přepočtu maximálně do 5 435 Kč. Firma iQOO s ním počítá výhradně jen na indické trhu, takže do Evropy může zavítat až později pod upraveným názvem.

Designed with Gen-Z in mind, this #FullyLoaded phone is packed with features that will help you achieve a #FullyLoadedYou! Stay tuned for the #iQOOZ7 5G!

Coming soon on @amazonIN#AmazonSpecials pic.twitter.com/Z9porFTItn

— iQOO India (@IqooInd) March 9, 2023