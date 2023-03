Zdroj: Samsung

Samsung patří k nejvýznamnějším výrobcům telefonů s Androidem. Hned vedle Apple zaujímá nejvyšší příčku v počtu ročních dodávek telefonů. Novým trendem současné doby je snižovat náklady na výrobu součástek přesouváním výroby pod „vlastní střechu“. Podle posledních zpráv právě jihokorejský Samsung sestavil tým expertů, kteří budou pracovat na vývoji vlastních CPU.

Bude Samsung vyvíjet své vlastní procesory?

Samsung chce do roku 2027 zcela opustit procesory založené na architektuře ARM. Tyto CPU by pak měla postupně proniknout do všech elektronických produktů společnosti Samsung Electronics, mezi které patří především chytré telefony. Samsung se o to pokusil již dříve, kdy ve spolupráci se specializovaným týmem v texaském Austinu založil projekt Mongoose. I přes to, že vlastní vyvinuté CPU fungovala dobře, měla problém s energetickou účinností a produkcí nadměrného tepla. Z tohoto důvodu byl nakonec projekt Mongoose v roce 2019 ukončen.

Samsung to ale nevzdal a nyní se o vývoj svých vlastních CPU pokouší znovu. Důvodem je mít pod kontrolou co nejvíce výroby. Samsung se o to snaží i přes to, že na špičkových telefonech Galaxy S23 pracoval s předním dodavatelem procesorů, společností Qualcomm. Těžko říci, jak se budou kroky Samsungu v této oblasti vyvíjet. Je zcela možné, že i nadále bude používat jádra, která budou stále vycházet z architektury ARM, pouze se více zaměří na to, aby nebyla výroba dodavatelsky orientovaná.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Samsung pracuje na svých CPU, komerční využití plánuje na rok 2027

reklama reklama