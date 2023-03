Zdroj: Dotekomanie.cz

Další produkt od Nothing bude zřejmě reproduktor

Společnost Nothing je zatím nováčkem na trhu se smartphony. I tak můžeme říci, že se vstup povedl, jelikož nás zaujala prvotina. Tento rok bychom se měli dočkat pokračování v podobě Nothing Phone (2), přičemž tentokrát dojde na použití procesoru z nejvyšší řady Qualcommu. Než se ale mobil objeví, tak máme očekávat nový produkt.

Jen reproduktor?

Nothing na svém Twitter účtu zveřejnilo pár příspěvků, kterými láká na něco nového. Posledním je video, ale museli byste mít asi IQ přes 600, abyste uhodli, že by se mělo jednat o reproduktor. Samo posuďte, co firma zveřejnila. Že se bude jednat o reproduktor, víme jen prostřednictvím úniku.

Níže je render založený na dostupných informacích, které získal Kuba Wojciechowski a poskytl je webu 91mobiles. Na stranách mají být tlačítka pro ovládání, a to i hlasitosti. Spekuluje se, že by měl nabídnout celkem čtyři reproduktory. Bohužel nevíme, jaké rozměry má tato nadcházející novinka, takže jen těžko lze odhadovat, jestli se bude jednat o velké zařízení, nebo něco drobného.

Údajně dojde ke zvolení názvu Nothing Speaker, ale tím si ještě nejsme jisti. Možná se ale díváme na budoucí zařízení a mezitím si Nothing chystí něco jiného. Zatím si tedy musíme počkat na další informace.

Zdroje: 91mobiles.com, xda-developers.com



Domů Články Další produkt od Nothing bude zřejmě reproduktor

reklama reklama