Nové iPhony 15 již s USB-C, možná to ale bude mít háček

Z nařízení EU s účinností od roku 2024 musí být všechny mobilní telefony, ale také i tablety, čtečky, sluchátka a další, vybaveny konektorem USB-C. Vzhledem k tomu, že Apple svá zařízení dodává i do Evropy, i on se musí tomuto novému standardu přizpůsobit.

USB-C na iPhonech? Možná s určitými omezeními

Letošní iPhony 15 by tak již měly přijít kompletně vybaveny portem USB-C namísto standardního konektoru Lightning. Podle dostupných informací ale to, že budou nové iPhony novým konektorem vybaveny, nemusí znamenat, že k tomuto konektoru bude možné připojit cokoliv, co bude s USB-C kompatibilní. Jak se zdá, Apple si zřejmě bude chtít i nadále zachovat jistou exkluzivitu, co se příslušenství týče.

Jak se zdá, tak Apple vyvinul integrovaný obvod, který je kompatibilní s Lightning a který by měl fungovat společně s portem USB-C. To by znamenalo, že by Apple skrze firmware mohl omezovat to, co bude možné k iPhonu připojit. Apple by si tak stále držel svůj proprietární Lightning port, který by pouze změnil tvar pro USB-C kabely. Lze tedy očekávat, že port bude například dostupný pro nabíjení jakýmkoliv příslušenstvím běžnou rychlostí. Pokud však bude majitel chtít využít výhod rychlého nabíjení, nebo rychlého přenosu dat, bude muset použít originální, nebo certifikované příslušenství. Důvodem toho, proč Apple integroval obvod Lightning, může být možná ještě prostší. Chce zajistit zpětnou kompatibilitu s obrovským množstvím příslušenství typu Lightning, které již bylo prodáno.

