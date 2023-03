Zdroj: Gizmochina

Očekávaný 3D tablet z dílny společnosti ZTE se stává skutečností, neboť právě dnes byl oficiálně oznámen během veletrhu MWC v Barceloně. Předprodej tabletu Nubia Pad 3D spustí už od soboty 25. března. Rozhodně bude zajímavé sledovat, jestli tablet vůbec dokáže zaujmout konečné spotřebitele, protože výrobci televizorů se v minulosti bezúspěšně snažili o prosazení podobné technologie.

Bez brýlí se obejdete

ZTE spojilo síly s firmou Leia Inc, která se dlouhodobě zabývá výzkumem sledování 3D obsahu bez použití brýlí a do displeje zařízení dodala speciální vrstvu 3D Lightfield. Jejich hardwarové se softwarovým řešením dokáže navíc v reálném čase přepracovat 2D obsah do 3D podoby. Samozřejmostí jsou předinstalované aplikace pro další práci nebo doprovodný obchod, v němž čeká přes 50 her a až 1 200 vzdělávacích aplikací.

Po technické stránce je připraven 12,4palcový IPS LCD panel s rozlišením 2 560 x 1 600 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a poměrem stran 16:10. Uvnitř běží procesor Snapdragon 888 od Qualcommu, přičemž lze vybírat ze dvou variant úložiště – 128/256 GB. Za zmínku také stojí dvě přední 8MPx kamerky, zadní 16MPx fotoaparát, 9 700mAh baterie s 33W nabíjením či podpora paměťových microSD karet.

Nakonec výbavu můžeme uzavřít operačním systémem Android 13, čtyřmi reproduktory Dolby Atmos, USB-C portem a piny Pogo. Konečnou cenovku ještě neznáme, ale volný prodej odstartuje až v úterý 11. dubna.

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Nubia Pad 3D umožňuje sledovat 3D obsah bez brýlí

reklama reklama