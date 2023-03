Statistiky z Vodafonu: Jaké mobilní telefony jsme si kupovali před 10 lety a jaké jsou v kurzu dnes [komerční článek]

Zdroj: Vodafone

Tři z pěti nejprodávanějších mobilů jsou dnes od Samsungu, nahradily Nokii. Z prodejů přístrojů u Vodafonu také vyplývá, že dominující Android si drží pozici, iOS posílil a spolu tak prakticky vytlačily ostatní operační systémy z trhu. Oproti situaci před deseti lety jsou zákazníci do mobilních telefonů ochotni investovat vyšší částky.

Psal se rok 2012 a mezi pěti nejprodávanějšími mobilními telefony u Vodafonu byla dvakrát zastoupená značka Nokia, po jednom modelu pak Samsung, Huawei a iPhone. Loni byla situace výrazně jiná, hned tři místa obsadil Samsung, po jednom iPhone a Xiaomi.

„Zatímco na většině evropských trhů si mobilní telefony kupují zákazníci primárně u mobilních operátorů, v Česku je situace odlišná. V prodejích se jako Vodafone nemůžeme porovnávat s největšími e-shopy a řetězci se spotřební elektronikou. Přesto jsou naše prodeje dobrým statistickým vzorkem pro popsání trendů,“ říká Jakub Králík, manažer portfolia koncových zařízení Vodafonu.

K trendům patří například to, že podíl prodaných chytrých telefonů narostl za deset let z 76 na loňských 97 %. Další jasný trend se týká i ceny mobilních telefonů. Podíl prodaných přístrojů s cenovkou nad 6000 korun dělal v roce 2012 necelých 20 %, loni už to bylo třikrát tolik. Přitom levných modelů za několik tisíc má Vodafone v nabídce stále desítky.

„V průměrné prodejní ceně jsme se dostali na 10 000 korun, rostoucí hodnotu táhnou primárně produkty Apple a prémiové modely Samsung,” popisuje Jakub Králík.

Podíl Applu narostl za 10 let na téměř dvojnásobek

Stejně jako v roce 2012 dominoval i loni prodaným telefonům operační systém Android, podíl se změnil kosmeticky z 74 na 73 %. Za deset let naopak výrazně posílil iOS, a to na téměř dvojnásobek, jak ukazuje přiložená grafika.

Třetinu aktuálně nabízených telefonů v portfoliu Vodafonu dnes tvoří právě značka Apple.

Telefony od Vodafonu se slevou až 8 tisíc

Noví i stávající zákazníci mají možnost získat u Vodafonu na telefony slevu. V nabídce je široká škála přístrojů, které lze získat se zvýhodněním až 5 000 Kč. Na modely Samsung Galaxy S23 a Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB je sleva až 8000 korun. U vybraných telefonů nemusí věrní zákazníci platit vše najednou, stačí 1 koruna na místě a zbytek prostřednictvím bezúročných splátek v rámci měsíčního vyúčtování. To platí například i pro iPhone 14 128 GB.

Když si zákazník nový telefon pořídí, ten starý nemusí skončit v šuplíku. Vodafone přišel s online službou RE-START, která zákazníkům umožňuje jednoduše a rychle získat peníze za jejich nepotřebné, ale stále funkční zařízení. Všechno si mohou vyřídit odkudkoliv a bez nutnosti navštěvovat prodejnu.

Pět nejprodávanějších mobilních telefonů u Vodafonu

Rok 2012 – Samsung Galaxy Ace 2, Huawei Ascend G300, Nokia C201, iPhone 4S, Nokia C500.

Rok 2022 – iPhone 13, Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy S53 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, Samsung Galaxy A13.



