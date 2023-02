Youtube Music dostane podcasty, budou i zdarma

Zdroj: Youtube

Takovým novodobým trendem jsou samotné podcasty. Nejedna společnost do nich investuje nemalé prostředky a stále jde vidět rozvoj v tomto segmentu. I Google nabízí dedikovanou službu Google Podcast, která má i své aplikace pro mobilní telefony. I tak se tento typ v nějaké formě objevuje přímo na platformě Youtube, která zatím není pro ně nejlepším řešením, pokud není součástí i video. To se do jisté míry změní.

Youtube Music Podcast?

Ředitel pro podcasty Kai Chuk v Youtube v rozhovoru v rámci Hot Pod Summit uvedl, že samotná služba Youtube Music dostane novou sekci pro podcasty, přičemž součástí budou i nástroje pro samotné tvůrce. Tento typ obsahu bude dostupný i ve verzi zdarma, jen budou součástí i reklamy.

Kai Chuk uvedl, že pokud někdo chce sledovat podcasty s videem, tak již nyní Youtube nabízí dostatek obsahu. To samé by měla platforma nabídnout i těm, co se spokojí jen se samotným zvukem. Novinka by se mohla objevit v tomto roce, ale zatím neznáme bližší detaily. Například bude tvůrce zajímat, jestli budou dostávat příjmy z reklam, nebo zde bude jiné financování. Také si musíme počkat na samotný nástroj pro zveřejňování.

Nejeden tvůrce by byl asi raději, pokud by zde existoval nějaký automatizovaný nástroj pro zveřejňování, aby nemusel specificky nahrávat nové díly podcastu na platformě Youtube Music. Některé může napadnout myšlenka, že se asi bude jednat o začátek konce pro službu Google Podcasty, ale přímo Google uvedl, že se v této oblasti nebudou dělat jakékoliv změny. Společnost tak bude mít dvě platformy pro tento typ obsahu.

Dá se předpokládat, že se zřejmě nabídne nástroj pro podcasty s videem, v rámci kterého bude možné zveřejnit i audio stopu pro Youtube Music. Zatím si tedy budeme muset počkat, s čím přijde Google, potažmo Youtube.

