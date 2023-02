Webový Gmail dostává užitečnou funkci

Zdroj: Google

Google začal s integracemi služeb, respektive jejich lepším propojením a zpřístupněním. Například u webové verze Gmailu se již nějakou dobu nabízí integrace Keep, Kalendáře a dalších. Vše je umístěno na pravé straně v podobě takových menších widgetů. Díky tomu není potřeba otevírat samostatnou stránku a pokračovat tam ve své práci. Až nyní jsme se dočkali lepšího propojení Google Kontaktů.

Kontakty a Gmail

Obě služby jsou nesporně na sobě závislé, ale jejich plynulé využívání bylo spíše komplikované. Zejména pokud jde o správu kontaktů. Do této chvíle jste si museli otevřít stránku contacts.google.com, abyste mohli provádět změny nebo vytvářet nové kontakty. To se ale mění a Gmail dostává lepší integraci.

Právě na pravé straně nově najdete widget pro Kontakty, který vám umožňuje editování a vytváření kontaktů. Také lze vytvořit kontakt z vyhledávání. Ani v jednom případě nemusíte opouštět rozhraní Gmailu a vše uděláte na jedné stránce. Navíc novinka může sloužit i jako náhled údajů. Nechybí ani tlačítko pro otevření v novém okně na stránce Kontaktů.

Nepředpokládáme, že by podobná integrace byla u aplikací pro mobily, byť by se například hodila u tabletů. Zatím ale nemáme jakékoliv náznaky, že by se něco takového plánovalo. I tak toto rozšíření může napomoci v plynulejší práci. Novinka je určena pro všechny uživatele, i tedy ty, kteří používají Gmail zdarma.

Zdroj: 9to5google.com

