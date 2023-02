Twitter mění vzhled hlavní obrazovky, nově nabízí dva taby [aktualizováno]

Zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 1. 2.

Zatímco čekáme na aktualizaci aplikace Twitter, která by měla přinést možnost zapamatovat si záložku, kterou jsme naposledy používali, máme zde další aktualizaci. Vrací se hvězdička v horním pravém rohu. Tentokrát ale neobsahuje možnost třídění obsahu, jak tomu bylo dříve. Nově obsahuje možnost vypnutí nebo zapnutí záložky pro chronologické řazení obsahu.

Zdroj: androidpolice (se souhlasem)

Aktualizováno 23. 1.

Změna hlavní obrazovky u aplikací i webového rozhraní přinesla dvě záložky. Jedna zobrazuje příspěvky řazené algoritmem, druhá pak nabízí chronologické řazení. Aktuální nastavení si nepamatuje, co jste si zvolili, takže pro chronologické řazení musíte vždy přepnout na druhou záložku. To se právě nesetkalo s kladnou odezvou. Elon Musk nyní uvedl na svém účtu, že dojde ke změně. S novou aktualizací si bude aplikace pamatovat, co bylo nastaveno. Vrací se tedy do jisté míry stav před zavedením změny, jen nyní budete mít jednodušší přepnutí.

Aktualizováno 20. 1.

Nakonec jsme si museli počkat jen několik dnů, aby byla nová verze rozložení hlavní obrazovky aplikace Twitter dostupná i ve verzi pro Android. Právě s nejnovější aktualizací by se vám měly zobrazit dvě záložky, přičemž se automaticky bude zobrazovat stream s algoritmickým řazením. Druhá, s označením Sledování, nabízí obsah s chronologickým řazením.

Aktualizováno 14. 1.

Twitter změnil podobu hlavní obrazovky u aplikace pro iOS. Verze pro Android se dočká později také, ale zatím nevíme kdy. Mezitím došlo na změnu u webové verze, kde jsou sice dvě záložky, ale ještě nemají svůj překlad v češtině. Rozhodně se jedná o jednodušší +přepínání, ale na druhou stranu mizí možnost pevného nastavení.

Původní článek 11. 1.

Twitter stále prochází změnami a mnohdy se funkce objeví jen v několika zemích, přičemž jejich rozšiřování je někdy na dlouhé měsíce. V poslední době je ale každá změna pod drobnohledem, zejména od té doby, co firmu převzal Elon Musk. Nyní zde máme další poměrně zásadní změnu.

Únik dat na Twitteru: útočníci získali přes 200 milionů uživatelských záznamů

Na jedno gesto

Dlouhou dobu Twitter nabízel jen algoritmické řazení obsahu, takže jste neviděli obsah podle toho, kdy byl vydán. Jednoduše se vám nabízelo jen to, co by vás mohlo zaujmout. Následně jsme se dočkali změny a Twitter zavedl možnost chronologického řazení. Potřebovali jste jen párkrát kliknout a obsah byl zobrazen jako dřív.

Nedávno Elon Musk uvedl, že se změní hlavní obrazovka a také způsob přepínání. Nyní došlo k oznámení a máme zde dva taby na úvodní obrazovce. První se jmenuje For you, přičemž je řízen algoritmy. Druhý dostal označení Following a jeho obsah je čistě chronologický. Zde se zobrazují jen tweety od těch účtů, které sledujete. Největší výhodou je rozhodně přepínání, které je řešeno i gestem, případně stačí kliknout na název tabu.

Nedostatkem novinky je absence zapamatování nebo navolení, co se má zobrazit při každém spuštění aplikace. Jednoduše se vždy spustí na obrazovce For you. Změna první míří na majitele iOS zařízení, následně se dostane na Android.

Zdroje: theverge.com, twitter.com, androidpolice.com



Domů Články Twitter mění vzhled hlavní obrazovky, nově nabízí dva taby [aktualizováno]

reklama reklama