Samsung chystá Galaxy A34 5G [aktualizováno]

Aktualizováno 13. 2.

Po měsíci zde máme další informace a také další render nadcházející novinky Galaxy A34. Zadní strana se bude podobat současným top modelům Galaxy S23 (recenze). Co se týče specifikací, tak se nyní spekuluje o použití procesoru Dimensity 900. Displej by měl nabídnout úhlopříčku 6,6 palců a mělo by se jednat o Super AMOLED panel. Zřejmě se nabídne Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Údajně hlavní zadní foťák bude mít optickou stabilizaci obrazu. K představení by mělo dojít v horizontu několika týdnů.

Zdroj: gizmochina (se souhlasem)

Aktualizováno 12. 1.

Co nevidět bychom se mohli dočkat jednoho z těch levnějších mobilů série Galaxy A. Model A34 bude mít podle dostupných informací procesor Dimensity 1080 od Mediateku, který nabízí dobrý poměr ceny a výkonu. K dispozici bude mít 6 GB RAM a již v základu bude Android 13. Na zadní straně bude trojice foťáků s rozlišením 50+8+5 MPx, přičemž přední strana bude mít 13 MPx. Baterie bude mít kapacitu 5000 mAh. Dokonce se objevil render přední strany, který byl zveřejněn Evanem Blassem, jenž má velmi přesné informace.

Původní článek 28. 12.

Modelovou řadu Galaxy A v nejbližší době chystá společnost Samsung výrazně posílit a jedním z nových zástupců se stane model Galaxy A34 5G. Telefon nedávno prošel certifikačním procesem u Bluetooth SIG, čímž byl potvrzen brzký příchod na mobilní trh a zároveň zpečetil některé specifikace z dřívějška. Dnešní přírůstek spolehlivě najde své místo ve střední třídě.

Uspokojí nadmíru

Zařízení nesoucí také kódové označení SM-A346B_DSN má vpředu získat 6,4palcový Super AMOLED panel s 60Hz obnovovací frekvencí. Hardwarová stránka bude vycházet z vlastního procesoru Exynos 1280 a ještě k němu připojí operační paměť RAM o velikosti 6 GB. Zbytek výbavy můžeme poskládat podle předchůdce, kde nechyběla virtuální RAM nebo 128GB interní úložiště podporující až 1TB paměťové microSD karty.

Výdrž by měla odřídit 5 000mAh baterie s technologií rychlého 15W nabíjení. Záda pravděpodobně obsadí celkem 4 objektivy fotoaparátu ve složení snímačů 48 + 8 + 5 + 2 MPx. Softwarovou část zastoupí operační systém Android 13 pod platformou One UI 5.0. Poslední generace A33 5G dorazila v 1. kvartálu letošního roku, takže nástupce může přijít ve stejnou dobu následujícího roku. Do té doby lze určitě očekávat další podrobnosti.

