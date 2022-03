Samsung představil Galaxy A53 a Galaxy A33, cena začíná na 8 999 Kč

Galaxy A33; Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung poměrně zazářil s loňskými novinkami série Galaxy A. Zejména nás zaujal model Galaxy A52 (recenze), kterého jsme tak trochu pasovali na krále střední třídy. Nějakou dobu se vědělo o nástupci v podobě Galaxy A53 a dnes jsme se dočkali oficiálního představení společně s Galaxy A33.

Hlavní novinky od Samsungu v sérii Galaxy A

Už při pohledu na oba modely si řeknete, že jsou mobily velmi podobné, a do jisté míry to platí. Rozdílů je velmi málo a novinky sdílí hodně specifikací. Například je použit zcela nový procesor Exynos 1280 postavený na 5nm technologii. Operační paměť je ve velikostech 6 a 8 GB, úložiště pak nabízí 128 nebo 256 GB. Samozřejmostí je podpora pro paměťové karty.

Galaxy A53 a Galaxy A33 mají baterii o kapacitě 5000 mAh s podporou 25W technologie nabíjení, ale balení již neobsahují nabíječku. Tu si musíte dokoupit nebo použít tu, co máte již doma. Ani na jednom mobilu již není konektor pro sluchátka. Samsung nezapomněl na voděodolnost ani stereo reproduktory.

První dojmy Galaxy A33 5G a A53 5G

První rozdíl je u displeje. Galaxy A53 má Super AMOLED panel se 120Hz frekvencí a s otvorem pro přední 32MPx kamerku. Naopak Galaxy A33 má 90Hz frekvenci a výřez v displeji pro 13MPx kameru. Čtečky otisků prstů jsou v displeji. Další rozdíly jsou na zadní straně, konkrétně u foťáků. Dobrou zprávou je, že oba mobily mají optickou stabilizaci obrazu, jen se liší počet megapixelů. Galaxy A53 má sestavu 64+12+5+4 MPx, Galaxy A33 pak disponuje kombinací 48+8+5+2 MPx.

Galaxy A53; Zdroj: Samsung

Je zde ještě jeden rozdíl, a to v délce softwarové podpory. Společnost Samsung zdůraznila, že model Galaxy A53 se dočká 4 generací systému Android, takže u tohoto modelu můžete očekávat Android 16. Co se týče bezpečnostních aktualizací, tak zde je nastavena doba 5 let. Galaxy A33 se dočká Androidu 15, tedy garance aktualizací po dobu 3 let. Bezpečnostní záplaty budou chodit 4 roky.

Dostupnost Galaxy A53 a Galaxy A33

Prodej Galaxy A53 odstartuje 1. dubna. Cena za základní verzi se 4 GB RAM a 128GB prostorem pro data je nastavena na 11 499 Kč. Verze s 8 GB RAM a dvojnásobným úložištěm pak přijde na 12 999 Kč. Na trhu budou celkem čtyři barvy: černá, bílá, modrá, oranžová.

Samsung Galaxy A33 se začne prodávat až 22. dubna a na českém trhu bude dostupná jen verze se 6 GB RAM a 128GB úložištěm za cenu 8 999 Kč. Také se nabídne ve stejných barvách.

Samsung si nachystal i speciální akci, která probíhá mezi 17. 3. a 17. 4. 2022. Při zakoupení Galaxy A53 získá navíc bílá bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live v hodnotě 4 499 Kč.

Specifikace Galaxy A53

displej: 6,5 palců, Full HD+, Super AMOLED, 120Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Exynos 1280

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 12 + One UI 4.1

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 5 MPx, makro 5 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo reproduktory

5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 G + 5 GHz), Bluetooth 5.1

rozměry: 74,8 x 159,6 x 8,1 mm; 189 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

Specifikace Galaxy A33

displej: 6,4 palců, Full HD+, Super AMOLED, 90Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Exynos 1280

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 12 + One UI 4.1

Foťáky: zadní – 48 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 5 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo reproduktory

5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 G + 5 GHz), Bluetooth 5.1

rozměry: 74 x 159,7 x 8,1 mm; 186 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Samsung představil Galaxy A53 a Galaxy A33, cena začíná na 8 999 Kč

reklama reklama