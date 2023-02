Legendární Marshall má nový reproduktor Middleton

Zdroj: Marshall

Britskou značku Marshall může většina znát jako výrobce hudebních aparatur, ale občas také zabrousí do části trhu s bezdrátovými reproduktory. Dalším takovým zástupcem se stává zařízení nesoucí název Middleton. Firma si opět dala velmi záležet na designovém zpracování a ani vnitřní výbava není samozřejmě v žádném průměru. Vše zabaluje adekvátní konečná cenovka.

Oku a uchu lahodící

Reproduktor můžeme zařadit mezi středně velké modely a při jeho výrobě bylo použito 55 % recyklovaného plastu. Certifikace IP67 mu dokonce povoluje ponoření do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Velikost článku baterie nebyla sice prozrazena, ale při střední hlasitosti zvládne hrát až 20 hodin. Přitom 20 minut nabíjení stačí na 2 hodiny dalšího poslechu.

O kvalitní zvuk se starají dva 15W reproduktory (basy), dva 10W reproduktory (výšky) a dva pasivní zářiče. Maximální hodnota výkonu činí 87 decibelů. Přes dostupné ovládací prvky lze řídit hudební přehrávač, hlasitost, výšky, basy, zjišťovat stav baterie nebo Bluetooth připojení.

Přítomný USB-C port neslouží jen na připojení k elektrické sítí, ale také přes něj po připojení dokážete dobít jiné zařízení. Speciální režim Stack umí spojit několik „bedýnek“ najednou, a to nejvýše do neuvěřitelných 60 reproduktorů. Výpis výbavy uzavírá jeden 3,5mm audio vstup, Bluetooth 5.1 či praktický popruh přibalený do balení.

Černé provedení pořídíte za 299 eur (tj. cca 7 134 Kč) a ještě během jara přinesou druhou variantu v béžové barvě.

