Finance: Apple se potýká s poklesem, ale iPad jede na plné obrátky

Apple zaznamenal pokles příjmů o 5 % z 104,4 mld. dolarů v prvním fiskálním čtvrtletí loňského roku na 96,4 mld. dolarů v prvním fiskálním čtvrtletí letošního roku. Byl to první kvartální pokles od roku 2019. Příjmy z iPhonu poklesly o 8,17 %, solidní výsledky přinesly prodeje iPadů. Tim Cook za slabé výsledky viní výrobní problémy a silný dolar.

První fiskální čtvrtletí nebylo pro Apple dobrým obdobím, jelikož zaznamenal 5% pokles příjmů. Příjmy z iPhonů činily 65,78 mld. dolarů, což bylo lehce za očekáváním (68,29 mld. dolarů) a jedná se o 8,17% pokles oproti loňskému roku. Solidní výsledky zaznamenaly prodeje iPadů, konkrétně příjmy činily 9,40 mld. dolarů. Tady se Applu zadařilo, původně očekával příjmy kolem 7,76 mld. dolarů. Meziročně si iPady polepšily o 29,66 %. Ze služeb Apple zaznamenal příjmy ve výši 20,77 mld. dolarů (za první fiskální čtvrtletí), původně se očekávaly příjmy 20,67 mld. dolarů. Příjmy z „wearables“ klesly o 8,3 % na 13,48 mld. dolarů z 14,70 mld. dolarů minulého roku.

Generální ředitel Tim Cook uvedl, že za těmito výsledky stojí tři faktory – výrobní problémy iPhonů, slabou ekonomiku a posilující dolar. Tržby meziročně klesly ve všech hlavních regionech včetně Ameriky, Evropy, Velké Číny, Japonska a zbytku Asie a Tichomoří. Čistý zisk za čtvrtletí dosáhl 30 mld. dolarů – minulý rok Apple vykázal 34,63 mld. dolarů. To vedlo ke snížení „diluted earnings per share“ o 10,5 % z 2,10 na 1,88 dolarů.

I přesto ale v Applu očekávají, že se prodeje iPhonů v aktuálním čtvrtletí zvýší. Naopak nikdo není příliš optimistický, pokud jde o budoucí prodeje iPadů. Očekává se, že v tomto čtvrtletí klesnou příjmy meziročně o 10 %. Rovněž macům by měly příjmy klesnout o dvouciferné číslo. Výrobní problémy by se již neměly opakovat.

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!