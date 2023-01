Dva slovenští kamarádi prorazili v Americe. Aplikaci Simplicity používá nyní New York, Miami a 40 dalších

Zdroj: Simplicity

Slovenská obdoba české aplikace Munipolis pro komunikaci obcí s občany zažívá úspěch v USA. Necelé tři roky od svého založení zažívá slovenský start-up Simplicity mezinárodní úspěch. První investici ve výši 1 milionu eur získala společnost od andělských investorů v roce 2020 a o rok později získala 8,5 milionu eur od investorů z USA, EU a Izraele. Jen několik měsíců po přestěhování do USA se mladým Slovákům podařilo nově získat pro svou komunikační platformu dvě z největších amerických měst, New York a Miami. V tzv. „super-aplikaci“ naleznou obyvatelé vše, co pro život ve městě potřebují. Simplicity zjednodušuje život již ve 40 amerických městech, včetně Austinu, Buffala a nyní i velkoměst New Yorku a Miami.

Získali největší město v USA, chtějí získat každé, které má nad půl milionu obyvatel

„Spolupráce se společností Simplicity přinese obyvatelům a návštěvníkům New Yorku aplikaci, ve které najdou naprosto vše, co k životu ve městě potřebují. New York je hlavním městem inovací a společně se společností Simplicity propojíme naše město jako nikdy předtím, “ uvedl Eric Adams, starosta New Yorku. „Od počátku bylo naším posláním usnadnit lidem ve městech život. Aplikace Simplicity je vlastně město v mobilu, kde obyvatelé najdou vše, co potřebují, dozví se o novinkách ve městě nebo o událostech v okolí, dostanou upozornění, kdy se uklízí silnice nebo kdy mají vynést odpadky. Novinkou je integrace plateb, Newyorčané nyní mohou platit pokuty za parkování nebo městské poplatky přímo v aplikaci, “ říká Andrej Krúpa, jeden ze zakladatelů Simplicity.

Starosta Miami, který má pověst inovátora, vidí v systému Simplicity potenciál změnit způsob, jakým města komunikují s občany. „Přístup ke konzistentním, aktuálním a ověřeným informacím je pro naši komunitu nesmírně důležitý. Proto je spojení se společností Simplicity tak významné, protože nám jako starostům přináší zcela nový způsob komunikace s obyvateli. Města jsou orgány státní správy, jsou lidem nejblíže, Simplicity je platformou, která je ještě více sblíží, “ vysvětluje Francis Suarez, starosta Miami.

Simplicity se nazývá superaplikace kvůli velkému množství funkcí, které nabízí, včetně finančních služeb. V budoucnu chce Simplicity zavést také funkci CITY ID, která umožní obyvatelům získat slevy a výhody u místních firem. Ulehčí také placení a podávání žádostí městu a městským organizacím. Firma také pracuje na integraci dalších institucí ve městech, včetně škol, knihoven a neziskových organizací, a má potenciál poskytnout dalším státům, jako je Kalifornie, Texas a Florida, a jejich guvernérům, prostor pro komunikaci.

