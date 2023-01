Watch Ultra 2 od Applu můžou nabrat zpoždění

Apple Watch Ultra; zdroj: Dotekománie

Druhá generace odolných hodinek Watch Ultra od společnosti Apple se začíná pomalu rýsovat, což potvrzují úniky přinášející první podrobnosti. Přestože na sebe upíná větší pozornost připravovaný headset pro rozšířenou a virtuální realitu, tak nové hodinky nejspíš zaujmou hned několika podstatnými vylepšeními směrem k lepšímu. Ovšem vše podtrhne víc než nadstandardní cenovka.

Zaberou více času

Za vyšší cenou bude stát nejen panel založený poprvé na microLED technologii namísto OLED, jehož výrobní cena je údajně pětkrát vyšší, ale především i potřeba udržet si ziskovou marži. Zároveň má narůst úhlopříčka displeje o 0,2 palce z původních 1,9 palce a naopak hustota pixelů klesne z 338 PPI k hranici 325 PPI.

Rozlišení displeje by firma Apple chtěla ponechat kvůli přizpůsobení aplikací. Výrobce mezi jeho výhody může zařadit vyšší jas nebo nižší energetickou náročnost, i když někteří experti z oboru to zpochybňují. Navíc výrobní linky s displejem se u LG určitě nerozjedou do poloviny roku 2024, jelikož jihokorejský gigant je teprve staví.

Proto Apple bude oficiální představení směřovat až na rok 2025. Do té doby musí rovněž najít dostatek důvodů, kterými opodstatní astronomickou cenu atakující částku klidně přes 1 000 dolarů.

Zdroj: phonearena.com



