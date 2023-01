Apple údajně ruší výrobu plánovaného iPhonu SE 4

Další generace iPhonu SE s pořadovým číslem 4 měla přijít v roce 2024, ale podle čerstvých informací analytika Ming-Chi Kua se další generace levnější varianty jablečného telefonu pravděpodobně nedočkáme.

iPhonu SE 4 se v dohledné době nedočkáme

Apple údajně rozeslal pokyny svým dodavatelům, na základě kterých v podstatě říká, že se výroba další generace iPhonu SE buď odloží, nebo zcela zruší. S tím se pravděpodobně odkládá i nový procesor, který měl debutovat právě v levnější variantě iPhonu SE 4. generace a následně se měl dostat do základních iPhonů 16.

To, proč se Apple rozhodl k tomuto kroku, nelze jednoznačně určit, ale pravděpodobně na to budou mít vliv aktuální světová ekonomická situace a také slabší poptávka po telefonech ze středního segmentu. I přes to, že iPhony SE a Mini Apple prozatím ukládá k ledu, nebudeme letos ochuzeni o nové produkty.

