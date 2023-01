Zdroj: Dotekománie

WhatsApp patří k nejpopulárnější službě pro komunikaci a i přes to, že nabízí mnoho zajímavých funkcí, je zde stále co vylepšovat. Jednou z oblastí je záloha dat a přenos historie chatů mezi zařízeními navzájem.

WhatsApp – nový způsob přenosu historie chatů

Aplikace své chaty pravidelně zálohuje do cloudu. Pokud vlastníte telefon s Androidem, pak jsou chaty zálohovány do cloudového úložiště Google Disk. Pokud se rozhodnete přejít na jiný telefon, stačí se na novém telefonu přihlásit ke svému Google účtu a historie chatů se po instalaci aplikace z cloudu automaticky obnoví. Podle zjištění WABetaInfo WhatsApp pravděpodobně pracuje na nové funkci, která by umožnila přenos historie chatů mezi zařízeními bez nutnosti mít připojený cloud se zálohou.

Známky toho se objevují v aktualizaci aplikace s číslem 2.23.1.25. Jak je patrné na snímcích, v nastavení se objevuje nová možnost „Přenos chatu do Androidu“, které je řazena hned pod možností zálohovat chat do cloudu. Záloha do cloudu, jako bezpečná varianta uložení, by tedy zůstala i nadále a mohla by přibýt možnost rychlého přenosu chatů mezi dvěma zařízeními. Kdy bude funkce dostupná všem, však zatím není jasné.

Zdroje: wabetainfo.com, androidpolice.com



Domů Články WhatsApp pravděpodobně pracuje na jednodušším způsobu přenosu historie chatů

reklama reklama