Zdroj: Engadget

Meta čelí vysoké pokutě ze strany EU za porušování zákonů týkajících se obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Porušení se měla dopustit tím, že uživatelům nezákonně zobrazovala personalizovanou reklamu.

Meta od EU obdržela další pokutu za porušení GDPR

EU Metu pokutuje výší 414 milionů dolarů za to, že v rámci svých platforem Facebook, WhatsApp a Instagram zobrazovala nezákonně personalizovanou reklamu a to na základě pouhého se smluvními podmínkami o používání. Povolení zobrazování personalizované reklamy je přitom dle EU nutné buď přijmout, nebo v případě odmítnutí danou aplikaci, nebo platformu přestat používat. EU neuvedla, jak očekává, že se Meta bude tímto rozhodnutím řídit, nicméně, jak formulace naznačuje, Meta bude muset uživatelům nabídnout to, zdali zobrazení reklamy budou chtít přijmout.

Meta se nechala slyšet, že je rozhodnutím zklamána a domnívá se, že tak, jak má zobrazení reklamy v podmínkách ošetřeno, je v souladu s GDPR nařízením. Meta se již historicky stavěla proti tomu, aby mohli uživatelé odmítnout zobrazování personalizované reklamy. Uvedla, že jen omezení ze strany Applu v podobě požádání aplikací o nesledování, mohlo v loňském roce způsobit ztrátu příjmů z reklamy až 10 miliard dolarů. Meta dokonce čelí žalobám, které ji viní z toho, že systém Applu obcházela tak, že vkládala měřící kód do integrovaného prohlížeče ve svých aplikacích. EU tímto krokem dále zesiluje tlak na to, aby Meta změnila způsob přístupu k ochraně osobních údajů.

Zdroj: engadget.com



Domů Články Meta obdržela od EU pokutu ve výši 414 milionů dolarů za nezákonné zobrazování reklamy

reklama reklama