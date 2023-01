Apple údajně pracuje na MacBooku s dotykový displejem, mohl by přijít za dva roky

Zdroj: MacRumors

Informací pocházející od agentury Bloomberg říkají, že Apple údajně pracuje na MacBooku Pro, který by měl být vybaven dotykovou obrazovkou. Ačkoliv nic není definitivně potvrzeno, první takto vybavený MacBook by měl přijít v roce 2025.

MacBook Pro s dotykovým displejem již brzy?

Apple dlouhodobě odolával trendu zařadit do svého portfolia McBook s dotykovým displejem. Jednalo by se sice o velký krok, nicméně podle dostupných informací nemáme čekat žádné převratné změny. Takto vybavené MacBooky by se měly držet i nadále zavedeného designu a měly by i nadále běžet na macOS. Dotyková obrazovka ale přinese mnoho výhod v podobě gest, nebo klepnutí na displej, které ocení ti, kdo jsou zvyklí na ovládání iPadů.

Podle zpráv by Apple měl na MacBoocích Pro s dotykovou obrazovkou kombinovat macOS a iPadOS systém. Apple chce také údajně do nových MAcBooků implementovat novou zobrazovací technologii OLED, který je již standardem na iPhonech, nebo Apple Watch. Je vidět, že se jablečná společnost postupně odchyluje od vize Steva Jobse, který říkal, že dotykové technologie na MacBooky nepatří. Uvidíme, čím vším nás ještě Apple v budoucnosti překvapí.

Zdroj: engadget.com



