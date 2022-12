Zdroj: Gizmochina

Čínská společnost Xiaomi oficiálně představila očekávanou systémovou aktualizaci v podobě nadstavy MIUI 14. Přináší optimalizaci místa, zrychlení systému a další vylepšení. Nový systém tak byl představen pár dní před uvedením nové řady vlajkových telefonů Xiaomi 13.

Xiaomi MIUI 14 je tady

Nový systém MIUI 14 přináší optimalizaci interního úložiště, díky omezení počtu systémových aplikací, které nelze odinstalovat. Tato optimalizace by měla uspořit zhruba 1,5 GB systémového úložiště. Aktualizace rovněž přinese snížení systémové paměti a optimalizaci pro aplikace třetích stran, které by nyní měly běžet rychleji a více plynule.

Nový systém dále přináší i drobné grafické změny. Uživatelé si mohou nově vybrat ze čtyř různých velikosti ikon a také si na domovskou obrazovku přidávat různé interaktivní prvky v podobě různých avatarů. Systém rovněž nabídne nové widgety, přizpůsobitelné složky a další designové úpravy.

MIUI 14 také nabízí vylepšení soukromí, byly vylepšeny operace a procesy, které ještě lépe ochrání soukromí uživatele. Mezi další novinky patří větší zaměření na výpočetní výkon zařízení, díky čemuž systém dokáže lépe rozpoznávat obrázky, extrahovat text z fotografií, z titulků u videohovorů a dalších. Do systému také přichází aktualizace v podobě umělé inteligence XiaoAi a AI Asistenta ve verzi 6.0.

Aktualizace bude dostupná jako první pro čínská zařízení, což se dalo předpokládat. Plán pro distribuci aktualizací globálně zatím nebyl oznámen. Jako první by ale měla být aktualizována nejnovější zařízení Xiaomi a první zařízení by aktualizaci měla dostávat od 14. ledna, a to prozatím zařízení v Číně.

Zdroj: androidauthority.com



Domů » Články » Xiaomi oficiálně představilo MIUI 14, novinek je mnoho

reklama reklama