Elon Musk oznámil, že Twitter vyvíjí funkci takzvaného stínového bannu

Od převzetí Twitteru Elonem Muskem tato sociální platforma prochází velikými změnami. Některé změny jsou vítány a dávají smysl, jiné naopak působí kontroverzně a mnoho uživatelů, včetně známých osobností, platformu opouští.

Další novinka ve vývoji na Twitteru

V nedávném tweetu se Elon Musk nechal slyšet, že Twitter vyvíjí novou funkci, která v anglickém jazyce nese název shadowbann. Do češtiny bychom mohli přeložit jako stínový bann. O co se jedná? Podobnou funkci zavedl i Instagram, kde se uživatelé nově mohou dozvědět, zdali nemají blokováno doporučení obsahu. Musk uvedl, že je ve vývoji softwarová aktualizace, která by měla uživatelům ukázat, v jakém stavu se nachází jejich účet, a hned by měli vidět, zdali jejich účet neobdržel stínový bann. V takovém případě by totiž jejich příspěvky byly pravděpodobně ukryty před ostatními uživateli a rovněž by měl být obtížně dohledatelný jejich profil.

Musk ve svém tweetu nesdělil bližší podrobnosti, jak přesně do detailu by měla novinka fungovat. Oznámení o nové funkci přišlo krátce poté, co redaktorka Bari Weis zveřejnila tweet, ve kterém uvádí, že Twitter používá tajný blacklist na základě kterého dochází k blokování obsahu a omezování viditelnosti účtů tzv. „Visibility Filtering“. Bari Weis v jednom z tweetů uvádí: „Twitter měl kdysi poslání poskytnout každému možnost vytvářet a sdílet nápady a informace a to okamžitě a bez překážek“. Po cestě však byly přesto vztyčeny zábrany.“

