Nothing možná uvede bezdrátová sluchátka pod novou značkou

Společnost Nothing, založená Carlem Peiem jako technologický startup, by mohla uvést nová bezdrátová sluchátka pod zbrusu novou značkou Particles by XY.

Nothing pravděpodobně uvede nová sluchátka

Na nová sluchátka ve svém tweetu upozornil tipér Kuba Wojciechowski. Společnost Nothing se dle nedávného tweetu chystá na uvedení sluchátek v USA a toto uvedení by zároveň mohlo představit novou značku Particles by XY, která by měla spadat právě pod Nothing.

Zatím není jasné, zdali bude produkt nést označení Particles by XY, nebo pouze XY. Společnost si ale již nechala značku v USA registrovat ochrannou známkou. Podle fotografií, které tipér Kuba Wojciechowski zveřejnil, mají sluchátka vskutku neotřelý design. Tak trochu připomínají tvar arašídové skořápky. Celkově jsou sluchátka v designu „L“ a budou směřovat směrem nahoru, ačkoliv bychom očekávali pravý opak.

Sluchátka nesou kódové označení B154, měla by být vybavena zvukovém kodekem LHDC (Low Latency High-Definition Audio Codec) a nebude chybět ani funkce ANC pro potlačení okolního hluku.

Zdroje: 91mobiles.com, engadget.com



