Apple Music získává novou funkci karaoke

Apple tento týden v úterý oznámil novou funkci Apple Music Sing. Jedná se o karaoke režim, který je zabudovaný přímo v aplikaci Apple Music. Tento režim v sobě ponese vše, co karaoke standardně nabízí.

Nová služba Apple Music Sing

Ke skladbám bude přidán text, který se bude zobrazovat v reálném čas, bude možné snížit hlasitost originálního zvuku a nechat tak vyniknout náš hlas. Apple by v tuto chvíli měl nabídnout přes 50 seznamů skladeb, které budou pro karaoke přizpůsobeny.

„Používání textů v Apple Music je trvale jednou z nejoblíbenějších funkcí naší služby,“ uvedl Oliver Schusser, viceprezident Apple Music a Beats, v tiskové zprávě . „Víme, že naši uživatelé po celém světě mají své oblíbené písně, a tak jsme chtěli tuto nabídku ještě dále rozvinout, abychom umožnili ještě větší zapojení do hudby prostřednictvím zpěvu. Je to opravdu velká zábava a naši zákazníci to budou milovat.“

Nová služba Apple Music Sing by měla být spuštěna během měsíce prosince a bude dostupná na všech kompatibilních Apple telefonech. Ten, kdo bude chtít tuto službu využívat na Apple TV, bude muset mít nejnovější Apple TV 4K, který byl uveden tento rok.



