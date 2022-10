Meta varuje, miliony účtů na Facebooku mohou být ohroženy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pakliže používáte svůj facebookový účet pro přihlašování do aplikací třetích stran, pak buďte na pozoru. Společnost Meta, která je vlastníkem nejpopulárnější sociální sítě, vydala znepokojivé prohlášení. Miliony účtů mohou být v ohrožení.

Miliony účtů na Facebooku v ohrožení

Meta uvedla, že v obchodech App Store i Google Play je přítomno mnoho podvodných aplikací, které byly navrženy tak, aby sbíraly přihlašovací údaje k účtu na Facebooku. Dnes je poměrně běžné to, že se do různých služeb stačí zaregistrovat, nebo přihlásit například pomocí účtu na Facebooku nebo Googlu. To samozřejmě ušetří čas a uživatel tak nemusí vymýšlet uživatelské jméno a heslo.

Společnost Meta varuje, že tyto aplikace mohou odcizit přihlašovací údaje k účtu na Facebooku. Většina těchto aplikací nemá žádnou zvláštní funkci, pouze má uživatele zaujmout a získat od něj přihlašovací údaje. Podle slov společnosti Meta v obchodech App Store a Google Play existuje více než 400 podobných aplikací. Většina z nich pak pochází hlavně z obchodu Google Play. Pakliže dojde ke zneužití vašeho účtu, je doporučeno provést okamžitě příslušné kroky, se kterými pomůže sám Facebook.

