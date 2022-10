Nový procesor Dimensity 1080 pro mobilní telefony od Mediateku

Zdroj: Mediatek

Není to tak dávno, co společnost Mediatek představila procesor Dimensity 1050. Nyní přichází s další novinkou, která se jmenuje Dimensity 1080. Ač by se mohlo zdát, že jde o další lehké vylepšení výše uvedeného procesoru, tak se spíše jedná o aktualizovaný Dimensity 920 z loňského roku.

Dimensity 1080

Jak již bylo napsáno, tak vychází ze staršího procesoru, takže je zde spousta podobných specifikací. Novinka je vyráběna 6nm technologií od TSMC. Maximálně podporuje rozlišení displeje 2520 x 1080 (Full HD+) s poměrem stran 21:9 a zvládá obnovovací frekvenci 120 Hz.

V rámci úložišť je možné integrovat do mobilu s touto novinkou UFS 3.1 a jsou podporovány paměti LPDDR5. O grafiku se stará čip Mali-G68 MC4 a nechybí podpora pro duální 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 a poziční systémy GPS L1CA+L5, BeiDou B1I+ B2a, Glonass L1OF, Galileo E1 + E5a, QZSS L1CA+ L5 a NavIC.

První rozdíly jsou i frekvencí dvou výkonnostních jader. Došlo k navýšení z 2,5 na 2,6 GHz. Základní jádra mají stále 2 GHz. Poslední změna je u podpory foťáků. Dimensity 920 zvládalo maximálně 108 MPx, ale Dimensity 1080 si poradí s 200 MPx. Jde tedy jen o drobné vylepšení a více méně nabídnutí možnosti vytvořit smartphone střední třídy s takto vysokým rozlišením senzoru. První mobily s touto novinkou přijdou ke konci tohoto roku.

Zdroj: fonearena.com



