Google testuje reakce ve směru z Androidu na iOS u aplikace Zprávy

Google se hodně snažil podpořit technologii RCS, která nahrazuje SMS a MMS. Zašel i tak daleko, že spustil kampaň proto Applu, který nenasadil do svých aplikací podporu. Ten ale reagoval velmi jednoznačně. I tak se Google snaží, což dokazuje přidání částečné podpory pro reakce z aplikace iMessage. Nyní se testuje opačný postup.

Aplikace Zprávy od Googlu dostane „odpovědi“

Zprávy se snaží podporovat iMessage

Pokud by Apple zavedl jen podporu pro RCS, mnoho věcí by se značně zjednodušilo a navíc by mohla být komunikace bezpečnější. Jeho postoj je ale jednoznačný. Uživatelé si mají jednoduše koupit iPhone. Google se ale nepřestává snažit a nyní testuje možnost, jak odeslat reakci na zprávu odeslanou z iPhonu.

Nic zásadního se zde nemění a v rámci nového testování mají uživatelé možnost podržet delší dobu prstem na zprávě odeslané z iPhonu. Následně vyberou emoji reakci, která je ke zprávě přidělena. V aplikaci Zprávy pro Android se jednoduše zobrazí, že zpráva dostala reakci, avšak na straně iPhonu je podoba poněkud zvláštní.

Majitel iOS uvidí novou zprávu ve tvaru (emoji) na (text zprávy). Dojde tedy k duplicitě textu. Bohužel zatím nemáme k dispozici samotnou podobu z iPhonu. Jde o krkolomné řešení a asi nebude moc pěkné nebo estetické, ale není zde jiná možnost, když Apple odmítá přejít na modernější technologii a zachovává maximálně podporu zastaralého posílání SMS a MMS zpráv.

