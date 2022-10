Samsung chystá tablet Galaxy Tab S8 FE

Galaxy Tab S8; Zdroj: Dotekomanie.cz

Jihokorejský gigant představil tablety série S8 již v únoru tohoto roku a u nás si například můžete přečíst recenzi na nejvybavenější Galaxy Tab S8 Ultra. Brzy ale přijde čas na uvedení další verze, stejně jako tomu bylo minulý rok s modelem Galaxy S7 FE. Začínají se totiž ukazovat specifikace a náznaky existence nadcházející novinky Galaxy Tab S8 FE.

Galaxy Tab S8 FE

Původně se spekulovalo, že by se tablet Galaxy Tab S8 FE neměl vůbec objevit. Zdroje naznačovali, že Samsung zrušil tento tablet, ale jak se dozvídáme, asi došlo ke změně názoru a nakonec se dočkáme tohoto tabletu. Ten mimo jiné zatím prochází certifikacemi a dokonce byl zaznamenán v rámci minimálně jednoho benchmarku.

Galaxy Tab S8 FE nese podle všeho označení SM-X506B. S největší pravděpodobností bude tento tablet vybaven procesorem od Mediateku, konkrétně by mělo dojít na použití MT8791V/TZA, který je znám pod označením Kompanio 900T z druhé poloviny minulého roku. Tento procesor je určen jen pro tablety se systémem Android.

Mimo to tablet dostane 4 GB operační paměti a operační systém by měl být Android 13. Tato verze tabletu by měla nabídnout podporu pro sítě páté generace, ale měla by existovat ještě varianta jen s WiFi. Více informací o Galaxy Tab S8 FE zatím nemáme, ale očekáváme, že by k představení mělo dojít ještě před vánoční nákupní horečkou.

Zdroj: gsmarena.com



