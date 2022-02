Google Zprávy umožňují převádět iMessage reakce do emoji [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 1. 2.

Po dvou měsících Google začíná pomalinku zavádět novinku, která umožňuje převádět reakce z aplikace iMessage do chatu v aplikaci Google Zprávy. Zatím je implementace dostupná jen v beta verzi Zpráv a je v základu zapnutá, přičemž ji jde přes nastavení deaktivovat. Očekáváme tedy v dohledné době, že se novinka rozšíří mezi další uživatele.

Celá situace je tak trochu smutně vtipná. Aplikace Zprávy od Googlu nasazuje podporu specifických reakcí, ale Apple nehodlá podporovat bezpečnější a modernější protokol RCS, takže celá komunikace mezi oběma platformami se musí řešit skrze SMS.

Google si nebere servítky, tlačí na Apple kvůli podpoře RCS

Původní článek 21. 11.

Oficiální aplikace Google Zprávy (na operačním systému Android) může brzy začít zobrazovat reakce ze služby iMessage jako emoji namísto textu. S touto informací přichází zahraniční server 9to5Google.

Google Zprávy s lepší podporou iMessage reakcí

Uživatelé iOS a macOS mohou v nativní aplikaci Zprávy přidat reakci, jako je srdce, pale nahoru, palec dolů, haha, otazník nebo vykřičník. Reakce se pak zobrazí jako anotace k iMessage. Tyto reakce bude možné zřejmě použít na zprávy od Android uživatelé. Systém Android je ale neinterpretuje správně.

Pokud si například na iPhonu přehrajete zprávu se srdíčkem, druhý iOS uživatel uvidí srdíčko. Na Androidu, pokud tak učiníte stejně, se zobrazí pouze text „srdce“. To platí pro všechny reakce iMessage, protože je Google převádí textovým způsobem, což paradoxně působí poněkud vtipně. V nejnovější beta verzi aplikace Google Zprávy byl ale nalezen kód, který by dokázal iMessage reakce převést do emoji podoby. To by bylo rozhodně ideálnější řešení, než současný textový překlad.

Zatím není ale jasné, jak přesně by tento „překlad“ fungoval v praxi, ale dokážeme si představit, že by aplikace přiřadila emoji k jednotlivé zprávě.

Zdroje: macrumors.com, 9to5google.com



