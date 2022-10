Facebook zavádí Zobrazit více a Zobrazit méně

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální sítě hodně dlouhou dobu nechtěli, aby uživatelé viděli obsah podle chronologického řazení. Spíše se soustředili na zobrazování příspěvků na základě algoritmů. Sice se chlubí využíváním strojového učení, tak i přes všechny pokročilé metody se nemusí obsah zamlouvat každému. Proto jsme se dočkali jedné novinky.

Přizpůsobení Feedu

V rámci běžného streamu příspěvků, který vidíte na Facebooku, se nově začnou zobrazovat dvě tlačítka u doporučených příspěvků. Konkrétně jde o tlačítka Zobrazit více a Zobrazit méně. Pakliže kliknete na první, Facebook bude vědět, že chcete podobného obsahu více.

V druhém případě také získá zpětnou vazbu a pokusí se omezit konkrétní obsah. Jedno hlasování rozhodně nebude stačit, aby se doporučované příspěvky změnily. Každý si tak může vytrénovat do jisté míry systém, aby zobrazoval to, co by vás mohlo zajímat.

Společnost Meta tak chce více přizpůsobit obsah, ale je celkem jasné, že právě toto tzv. hlasování současně napomůže i v určení, jakou reklamu zvolit a co všechno nabídnout. Jak moc toto hlasování ovlivní vše, co vidíte, není jasné, ale asi po nějakém čase dojde k nějaké změně.

Zdroj: Tisková zpráva



