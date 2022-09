Zdroj: HMD Global

V září jsme se dočkali tří novinek od značky Nokia, za kterými stojí společnost HMD Global. Jedná se o první vlaštovky, aspoň soudě podle samotných specifikací. Modely Nokia X30 a G60 po dlouhé době nabízí trochu schopnější procesory, které odpovídají ceně i zařazení mobilů. Nyní nás české zastoupení společnosti informovalo o dostupnosti modelu Nokia G60 na českém trhu.

Slušná střední třída

Nokia G60 5G se začíná prodávat zatím jen v jedné konfiguraci. K dispozici je naštěstí ta vyšší, která má v základu 6 GB operační paměti a 128GB úložiště. V prodeji bude prvně jen černá verze za cenu 8 499 Kč. Jedná se o trochu vyšší částku, ale vzhledem k tomu, že mobil má 120Hz displej nebo certifikaci IP52, nemusí se jednat o špatnou volbu.

Navíc výrobce slibuje u této novinky tři roky aktualizací, takže se ještě dočká Androidu 13, 14 a dokonce Androidu 15. Fotografická výbava je relativně běžná a zde asi jen tak někoho neokouzlí. Baterie má kapacitu 4500mAh s podporou 20W nabíjení. Kdyby HMD Global nastavilo cenu spíše kolem sedmi tisíc korun, měla by to novinka na českém trhu o něco jednodušší. Takto bude muset více investovat do marketingu.

Specifikace Nokia G60

displej: 6,58 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), 120 Hz, LCD, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 695

RAM: 4/6 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Android 12 (tři aktualizace Androidu)

Foťáky: zadní – 50 MPx 5 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

USB C, 3.5mm jack

čtečka otisků prstů na straně

IP52

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, NFC

rozměry: 165,99 x 75,93 x 8,61 mm; 190 gramů

baterie: 4500 mAh + 20W

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Nokia G60 přichází na český trh

reklama reklama