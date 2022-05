Galaxy A53 – prostě klasik [recenze]

Galaxy A53; zdroj: Dotekománie

Samsung letos na začátku roku opět představil nové zástupce střední třídy řady Galaxy A. Pochlubil se především modelem Galaxy A53, což je nástupce jednoho z nejpopulárnějších telefonů loňského roku. Jak se povedl? Co výrobce vylepšil? Vyplatí se koupit A53? Na to se dnes v recenzi podrobněji podíváme.

Konstrukce

Samsung nám při lokálním představení v Česku tvrdil, že rámeček telefonu je kovový. V rámci prvních dojmů jsem dokonce tomuto přesvědčení podlehl, nějak jsem neměl důvod výrobci nevěřil a rámeček působil opravdu přepracovaně. Nyní však při delším testování jsem začal telefon podezírat, že je to jen obyčejný plast. Žádali jsme společnost Samsung o vyjádření, jaký materiál to opravdu je, bohužel nám výrobce neodpověděl.

Ať už je to z jakéhokoliv materiálu, rám jednoznačně působí bytelněji než u loňského modelu, a to je rozhodně dobrá zpráva. Zároveň z něj zmizel konektor pro připojení sluchátek, 3,5mm jack. Osobně si myslím, že už ho dnes v době velmi dostupných bezdrátových sluchátek příliš uživatelů postrádat nebude a díky tomuto odebrání tak můžeme mít třeba větší baterii.

Zadní strana je stále plastová, přičemž design je téměř identický jako u loňského modelu Galaxy A52. Nové jsou barevné varianty, my jsme testovali oranžovobronzovou verzi. Ta působí velmi pěkně a třeba právě na zádech se vůbec nechytají otisky prstů. Mezi další barvy patří tradiční černá, bílá a pak také světle modrá.

Zpracování je vesměs dobré a odpovídající telefonu s touto cenovkou. Přesto bych rád u této řady viděl o trochu prémiovější materiály. Zadní modul fotoaparátu nevystupuje z těla tolik jako třeba u jiných dnešních telefonů a díky tomu se tak mobil na stole tolik neviklá. Vzhledem k velikosti zařízení není ani příliš těžký, hmotnost tak nějak odpovídá.

Čelní strana má o něco tenčí rámeček kolem displeje, což vítám. Spodní brada je nicméně stále celkem velká, ale to mají snad všechny telefony střední třídy. Velice oceňuji voděodolnost s certifikací IP67 nebo celkem kvalitní stereo reproduktory. Tyto dvě nové funkce sice dostal už předchůdce, stále se však nejedná úplně o samozřejmost v této cenové hladině.

Čtečka otisků prstů je v displeji a používá optický senzor. Funguje velmi spolehlivě a nikdy jsem neměl problém ani s rychlostí. Kdybych měl být kritik, možná by se mi nelíbil fakt, že je umístěna celkem nízko a občas při uchopení telefonu musíte palec celkem dost ohnout až ke spodní hraně. To je ale detail.

V balení letos už nedostanete adaptér do zásuvky a výrobce tak rozšiřuje tento ekologický trend. USB-C kabel v krabičce ale ještě naštěstí naleznete.

Displej

Displej má úhlopříčku 6,5 palce a jedná se jak jinak než o Super AMOLED. Jeho parametry jsou v podstatě identické jako u předchůdce, takže tu máme obnovovací frekvenci 120 Hz a maximální jas 800 nitů. Frekvence je stálá a není adaptivní, tuto technologii však vídáme zatím především u top modelů. Pokud chcete šetřit baterii, tak si však můžete ručně přepnout na 60 Hz. Možnost volby 90 Hz zde není, což je trochu škoda. Viditelnost na přímém slunci je slušná. Displej pak kryje sklo Gorilla Glass 5, přičemž na něm není z výroby aplikovaná plastová ochranná fólie. V základním nastavení je barevné podání velmi živé, lze si ho však již tradičně přepnout na režim přirozených barev.

Hardware

Obvykle dostává nástupce nějakého modelu výkonnější procesor. Letos je však situace trochu komplikovanější. Předchozí 4G verze A52 měla Snapdragon 732G, 5G verze A52 nabízela Snapdragon 750G, přičemž vylepšený model A52s 5G měl dokonce Snapdragon 778G. V některých benchmarcích tak předchůdci překonávají nový model A53, především ty modely s 5G. Nová A53 totiž dostala procesor z vlastních dílen, Exynos 1280. Ten si Samsung sám vyrábí, což je pro něj jednoznačně dobrá zpráva, může si lépe řešit jeho dostupnost, s kterou je v dnešní době problém. Na druhou stranu pro výsledného uživatele je to o něco horší volba než vloni.

Ono totiž bohužel v praxi optimalizace není tak dobrá. Občas se nějaká ta animace v systému škubne, a to zkrátka kazí celý dojem. Je sice krásné, že je zde 120Hz displej, ale k čemu je, když pohyb po systému není tak plynulý. Znát je to především, pokud se třeba rychle přepínáte mezi aplikacemi. Pevně doufám, že na tomto ještě výrobce zapracuje s další aktualizací systému.

Vibrační odezva nového Samsungu je opravdu mizerná, jedná se o vibrační motůrek jak z nějakého velmi levného mobilu. Na nějakou kvalitní haptiku tady zapomeňte.

Specifikace Galaxy A53

displej: 6,5 palců, Full HD+, Super AMOLED, 120Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Exynos 1280

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 12 + One UI 4.1

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 5 MPx, makro 5 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo reproduktory

5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 G + 5 GHz), Bluetooth 5.1

rozměry: 74,8 x 159,6 x 8,1 mm; 189 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

V Česku pak bude dostupná jen 5G verze, a to v paměťových verzích 6 GB RAM + 128GB úložiště a nebo 8 GB RAM s 256GB úložištěm. My jsme testovali druhou zmíněnou variantu a s pamětí jsme nikdy problém neměli. Rozšíření pomocí paměťových karet microSD je stále možné, je tu tzv. hybridní slot. Můžete tak mít buď druhou SIM kartu, nebo právě paměťovou kartu.

Baterie

Pozitivního vylepšení se naopak dočkala oblast baterie. Ta je totiž nyní o 500 mAh větší s celkovou kapacitou 5000 mAh. To je skvělá hodnota a při mém běžném využití hodnotím výdrž jako mírně nadprůměrnou. Dva dny méně náročného použití si myslím, že nebude problém pro většinu uživatelů.

Nabíjení podporuje maximálně výkon 25 W s adaptérem od Samsungu. Jak jsem již zmiňoval, adaptér si letos musíte dokoupit sami. Její cenovka je ale celkem příznivá, pohybuje se kolem 400 Kč i s kabelem.

Software

V době psaní recenze běží na telefonu Android 12 s nadstavbou OneUI 4.1 s bezpečnostní aktualizací z května 2022. Softwarovou podporu pak slibuje výrobce velmi štědrou a na střední třídu skoro řekl bych bezkonkurenční. A53 dostane celkem 4 velké aktualizace Androidu a celkem 5 let bude dostávat bezpečnostní aktualizace. Tak snad již zmíněné občas trhané animace systému výrobce vyladí, vzhledem k tolika budoucím aktualizacím bych tomu věřil.

Systém jako takový je klasický standard od Samsungu, který vypadá v podstatě stejně jako u všech jiných dnešních telefonů výrobce. Menší nepříjemným zpestřením je propagace aplikací třetích stran, přičemž hned v prvních dnech uvidíte notifikace typu “Objevujte a instalujte skvělé aplikace”, pod kterými se skrývá reklama na různé Solitare a podobně, navíc vše z Galaxy Store. Naštěstí se toho dá jednoduše zbavit a notifikace zakázat.

Fotoaparát

Zadní sestava fotoaparátů je stejná jako u loňského modelu a nabízí úplně stejné specifikace. Máme tu hlavní 64MPx snímač s optickou stabilizací, což je skvělé. Dále tu pak máme 12MPx ultra širokoúhlý snímač a nakonec dva zcela zbytečné 5MPx snímače hloubky a makro.

Trochu nepříjemným překvapením je fakt, že pořízení fotografií celkem trvá a po kliknutí je zde malá prodleva. Ta je pak velmi znatelná především v nočním režimu, kde to však není klasické snímání několik sekund, co by reflektovalo uživatelské rozhraní. Působí to při používání jako spíš takový menší zásek.

Den

Výsledné snímky jsou velmi pěkné, ačkoliv již tradičně jsou u Samsungu mírně saturovanější a barevnější. Pozornější oko si také všimne, že jsou velmi ostré, mnohdy jsou až přeostřeny. Detailů je však dostatek a hlavní snímač patří rozhodně mezi to lepší ve střední třídě. Jako jediný mínus vidím fakt, že pokud je zataženo, tak telefon má tendenci ztmavit popředí na úkor oblohy. Pár příkladů můžete vidět níže.

Ultra širokoúhlý vs. hlavní snímač

Kvalitu fotografií jsem měl možnost přímo porovnat s předchůdce A52 (4G) a ve dne jsou výsledné snímky v podstatě identické včetně HDR. V nočním režimu je však u novinky trochu více detailů a fotky jsou ostřejší. Porovnání s novějšími A52 5G a A52s však nemám.

Noc

Telefon nabízí dedikovaný noční režim, avšak není potřeba ho tolik používat. Na automatiku totiž také aktivuje určitou formu nočního režimu, kdy nesnímá tak dlouho a fotky jsou o něco kontrastnější. Ve výsledku jsou ale skoro stejné, jak můžete vidět na porovnání níže. Na telefon střední třídy jsou noční výsledky velmi slušné, především hlavní snímač.

Další noční snímky

Video nahrává telefon maximálně ve 4K při 30 snímcích za sekundu nebo si můžete vybrat FullHD při 30/60 snímcích za sekundu. Ve 4K lze při nahrávání použít oba snímače a lze mezi nimi při nahrávání přepínat. Stabilizace videa je slušná, optická stabilizace snímače je znát.

Zhodnocení

Zatímco loňské modely Galaxy A52 a A52s byly velmi povedené a přinesly mnoho novinek, letos jsme u A53 dostali jen menší evoluci. Změn je opravdu po málu a navíc ne všechny jsou úplně pozitivní. Máme tu sice větší baterii s lepší výdrží, ale zase uvnitř tepe o něco horší procesor.

Ze Samsungu Galaxy A53 mám rozpačité dojmy, displej je sice krásný 120Hz AMOLED, ale optimalizace systému by mohla být lepší. Vlastně v současné chvíli nevidím moc důvodů, proč jít nyní do této novinky, když můžete ušetřit a sáhnout po osvědčeném modelu Galaxy A52s s lepším procesorem. Na druhou stranu předchůdci se zřejmě brzy přestanou prodávat. Po aktualizacích, kterých mimochodem obdrží A53 opravdu mnoho po několik let, si myslím, že se bude jednat o dobrý telefon. Ale konkurence nespí. Skoro bych letos očekával a vyhlížel A53s, který ale nikdo neví, zda vůbec dorazí.

Klady

krásný displej

velmi dlouhá softwarová podpora

voděodolnost

stereo reproduktory

solidní výdrž baterie

Zápory

málo inovace a novinek oproti předchůdci

nedostatečná optimalizace systému

nekvalitní vibrace

