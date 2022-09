Redmi A1 oficiálně, má skoro čistý Android

Zdroj: Redmi

Spekuluje se, že Xiaomi zřejmě připravuje další subznačku mobilů, která by měla nabídnout čistou verzi systému Android. Zatím si asi budeme muset počkat, ale z ničeho nic jsme se dočkali mobilu s takřka čistým systémem Android. Jmenuje se Redmi A1, ale asi kromě samotného operačního systému na něm není nic zajímavého, možná samotná cena.

Redmi A1

Novinka má nastavenou cenu na 6 499 indických rupií, což je v přepočtu přibližně 2000 Kč. Z toho je jasné, že nelze očekávat nějak závratné specifikace. Ve skutečnosti se jedná o mobil s HD+ displejem a nemá ani čtečku otisků prstů. Redmi A1 má dokonce i zastaralou technologii úložiště, a to nemluvíme ani o procesoru. O výkon se zde stará Helio A22 od Mediateku, což je jeden z nejlevnějších procesorů tohoto výrobce.

Na zadní straně je 8MPx hlavní foťák, kterému sekunduje ještě jeden pro určení hloubky ostrosti. Baterie má kapacitu 5000 mAh, což by mohlo dostačovat při těchto specifikacích i na několik dnů provozu. Redmi A1 má speciální úpravu P2i, která by měla mobil ochránit před vlhkostí, ale není garantována odolnost.

Redmi A1 má pouze 2 GB operační paměti. To nedostačuje na plnohodnotný systém od Googlu. Proto byla použita verze Go. Xiaomi, potažmo Redmi se asi nechtělo dělat s upravenou nadstavbou MIUI, a proto zde byla použita čistější verze. Zatím nevíme, jestli se plánuje uvedení i na další trhy, ale je to pravděpodobné.

Specifikace

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+)

procesor: MediaTek Helio A22

2GB LPDDR4X RAM

úložiště: 32GB eMMC 5.1 + microSD

Android 12 Go Edition

Dual SIM (nano + nano + microSD)

foťáky: zadní – 8 MPx senzor pro určení hloubky ostrosti přední – 5 MPx

P2i

3.5mm audio jack

rozměry: 164,9 x 76,75 x 9,09 mm; 192 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

baterie: 5000 mAh + 10W

