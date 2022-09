Sygic GPS Navigace nově umí varovat před auty v protisměru

Zdroj: Sygic

Pakliže cestujete po dálnicí, ať jako řidiči nebo spolujezdci, asi jste si všimli většího množství značek, které mají varovat, že řidič jede v protisměru, zejména tedy na nájezdech. I tak se stále objevují případy řidičů, kteří z nějakého důvodu jedou v protisměru a hazardují nejen se svým životem. Sygic GPS Navigace proto integruje novinku, která by měla omezit počet těchto případů.

Jízda v protisměru

Již nějakou dobu se vyvíjí systémy pro auta, které mají varovat na protijedoucí vůz. Dá se tedy říci, že se jedná o bezpečnostní funkci, která by měla omezit počet případů a hlavně nehod způsobenými jízdou v protisměru. Tato novinka je postavena na technologii společnosti Bosh a je založená na anonymizovaných datech, které se zpracovávají v cloudu.

Celý systém nepracuje jen v rámci sledování trasy, GPS a dalších parametrech, a taky nejde jen o upozornění jednoho řidiče. Jakmile auto najede na dálnici do protisměru, systém začne výrazně upozorňovat nejen řidiče, ale i ostatní na daném úseku, že se objevilo auto v protisměru. Firma uvádí, že systém může takové varování zobrazit již po 10 sekundách.

„Digitální přenos informací funguje v reálném čase a je nejrychlejší na trhu. Proto tuto funkci považujeme za nadmíru užitečný doplněk k dopravnímu zpravodajství v rádiu. Zvláště se pak hodí cestovatelům, kteří se pohybují po pro ně neznámých silnicích nebo místním řidičům na nově otevřených komunikacích,“ říká Lukas Dermek ze společnosti Sygic.

Sygic testoval tento systém v EU a zmapoval za 12 měsíců 3,3 miliardy jízd, přičemž odhalil 300 případů, kdy se vůz vydal protisměru. V současnosti se tato novinka první objeví u uživatelů v USA a v Kanadě, ale plánuje se její rozšíření. Je zde ale navíc podmínka, aby všichni účastnici používali právě aplikaci Sygic GPS Navigace. Možná by bylo vhodnější, aby se v tomto případě vytvořil nějaký jednotný standard, který by propojil všechny podobné navigační aplikace, ale to se asi jen tak nestane. I tak lze očekávat, že podobnou funkci zavedou konkurenční platformy.

