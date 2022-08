Xiaomi zřejmě připravuje další subznačku mobilů

Zdroj: Dotekománie

Výrobci mobilních telefonů trochu pozměnili svou strategii a místo budování jedné značky vytvářejí i subznačky, které cílí na specifický typ zákazníků. Takovým hlavním hráčem v této oblasti je Xiaomi, které vlastní subznačky Poco, Redmi a BlackShark. Nyní se objevují informace, že se k nim přidá čtvrtá.

Zacílení na technicky znalejší?

Informace pochází od The Mobile Indian a dle jejich zdroje Xiaomi připravuje další subznačku, která má nabídnout mobily střední třídy. Údajně bude jejich cenové rozpětí mezi od 4500 do 7500 Kč. Nebude tedy konkurovat hlavním top modelům nebo herním smartphonům.

Zdroj také uvádí, že tato značka se má soustředit na technicky zdatnější uživatele, ale co to konkrétně znamená, není zcela jasné. Možná to bude mít spojitost s operačním systémem, jelikož nemá být použita nadstavba MIUI. Mobily by měly mít čistou verzi Androidu, nebo možná variantu, která k tomu bude mít velmi blízko.

Co se týče hardwaru, tak se jen spekuluje, že mobily budou mít procesory od společnosti Qualcomm. Konkrétně bychom měli očekávat Snapdragony série 700, ale možná i Snapdragon 7 Gen 1.

Tato nová série bude mít aktualizace systému dostupné po dobu tří let a po dobu čtyř let budou dostávat bezpečnostní aktualizace. Ještě je zde možnost, že se nebude jednat o novou subznačku, ale o další sérii, ale to spíše nepředpokládáme, jelikož ne tak dávno Xiaomi odebralo označení Mi u mobilů. Byl by to tedy krok zpět.

