EU chce vynutit 5 let aktualizací OS u smartphonů a tabletů

Někteří výrobci smartphonů se začínají předhánět, jak dlouho budou nabízet softwarovou podporu pro svá zařízení. Již není neobvyklé, aby mobilní telefon měl přislíbené bezpečnostní aktualizace po dobu 5 let. Stále ale většina firem nabízí spíše nižší dobu. V případě aktualizací systémů na novou verzi je v dosti případech doba jen 2 roky, ale i zde se dají najít výjimky. EU si ale chce posvítit na podporu a nastavit pravidla.

Podpora nařízena ze strany EU

Nejen EU řeší udržitelnost, opravitelnost a celkově enviromentální dopad elektroniky. Vznikají nejrůznější legislativní kroky, které mají za cíl prodloužit dobu používání jakýchkoliv zařízení, což se týká i možnosti opravitelnosti. Některé společnosti jdou těmto iniciativám naproti, jiné se je snaží co nejvíce oddálit nebo rovnou zrušit. V rámci aktuálního návrhu EU by se legislativa měla dotknout i softwarové podpory u smartphonů a tabletů.

V návrhu je konkrétně zmíněno, že výrobci musí dodat do zařízení bezpečnostní aktualizaci do 4 měsíců od vydání. Současně návrh obsahuje i část, která konstatuje, že jakýkoliv smartphone nebo tablet má mít garantované bezpečnostní aktualizace po dobu 5 let. Aby toho nebylo málo, EU chce vynutit i aktualizace celého systému po dobu 3 let. To by znamenalo, že pokud bude i sebelevnější mobil vydaný například se systémem Android 14, tak by se měl dočkat ještě verzí Android 15, 16 a 17.

Jak již bylo uvedeno, pro některé firmy to nebude problém, ale dost se jich bude muset přizpůsobit, a to se nemusíme bavit jen o méně známých společnostech. I tak by měla tato legislativní změna dopad na všechny značky, zejména pak na nejlevnější smartphony a tablety. Otázkou je, jestli by firmy jednoduše takto levná zařízení nedodávala na trhy v EU, aby nemusely investovat do delší podpory, nebo je rovnou o nějakou sumu zdraží.

Zatím se jedná jen o návrh, který by měl být hotov ke konci roku, respektive by měl být přijat komisí tento rok. Následně budou učiněny další legislativní kroky a samotná platnost není zatím známá.

